Война кормит. Как украинская армия поднимает экономику страны

Ночные продавцы, по задумке предпринимателей, называются здесь „ночными сторожами“, которые торгуют всем необходимым через окошко, не выходя наружу и формально не нарушая комендантский час. Стоит ли говорить, что когда я переехал на другую квартиру, подальше от центра и сирен, то первое, что обнаружил — еще один ночной магазин для военных…

В прифронтовой зоне действует строгий комендантский час с 21:00. Я жил в городе в двух съемных квартирах. Первая смотрела окнами на центральную площадь и все еще целый городской совет, ночевать в ней под завывание воздушных тревог было страшно. Но на улице рядом спокойно работал круглосуточный магазин с кофе и прекрасными жареными пирожками с капустой. У военных нет комендантского часа, они пьют ночами энергетики и кофе, а есть предпочитают что-то быстрое и калорийное.

Расположенные рядом с фронт ом небезопасные Константиновка, Селидово, Курахово моют бойцов в частных банях и даже в кое-где действующих городских бассейнах, буквально везде стирают военную одежду, поят военных кофе и меняют пробитые металлическими осколками колеса. Шиномонтажные мастерские буквально „облепляют“ фронт — солидные СТО все же находятся чуть подальше от артиллерийских обстрелов. Отели, авторские кофейни, столовые («їдальні“) и ресторан ы робко начинаются в Славянске, Дружковке и мощно разворачиваются, начиная от Краматорска.

У каждого из здешних городов своя судьба и свой „профиль“. В Покровск и Краматорск военные выезжают в краткосрочные отпуска на пару дней для встреч с женами и подругами. В Доброполье воду дают дважды в день, но там же расположилась центральная военно-медицинская комиссия (ВКЛ, військово- лікарська комісія), где определяется дальнейшая судьба бойцов после ранений и госпиталей, поэтому там тоже большой спрос на посуточную аренду жилья.

Деньги идут от государственных военных администраций и от обслуживания нужд высокооплачиваемых солдат ВСУ — десятки тысяч человек требуют вкусной еды, время от времени желают сходить в баню, арендовать жилье, чтобы встретиться с женами и подругами, отремонтировать, помыть и переобуть свои боевые машины.

Весь прошлый год доходы украинского солдата складывалась из трех частей: зарплаты примерно в 15−17 тысяч гривен (около 400 евро), доплаты в 30 тысяч (750 евро) за работу во время военного положения (эти деньги вмести с военными получали все силовики — полиция , спасатели, пограничники, сотрудники СБУ) и еще одной выплаты в 70 тысяч гривен (1 750 евро) за службу непосредственно в зоне боевых действий. Эти 70 тысяч боец получает, если выполняет задачи в рамках так называемых БР («бойове розпорядження“ — укр.), то есть боевого приказа. Они начисляются отдельно, посуточно. С 1 февраля 2023 года очень непопулярным решением украинского министерства обороны доплату в 30 тысяч „за работу в условиях военного положения“ отменили для всех тыловых районов: ее оставили только в строго очерченных регионах, куда поначалу не попали, например, боевые части в Херсон ской области, занимающие позиции вдоль Днепр а (ведь „активных боевых действий“ там сейчас нет?) После протестов на местах с Херсоном ситуацию поправили, но украинские полицейские, пограничники, бойцы, занятые обороной и ловлей ДРГ вдоль границы с РФ и Беларусью, эти 30 тысяч гривен с февраля не получают. Правда, в армии и силовых структурах чуть приподняли базовую ставку — до 20 тысяч гривен у рядового.

На рынке теперь все для военных. Каждая третья лавка продает либо военную форму, либо ее элементы. Мужик, продающий комбинезоны для мелких собак (тёплые по 650 гривен, „дождевики“ — по 400) держит перед товаром на одеяле объявление на картонке: „Ремонт Военной (замены молний) формы, 05017697… НАТАША“. На „блошином рынке“ продавцы всякой хозяйственной всячины в первую очередь высматривают военных: именно им в быту могут пригодиться обрывки кабеля, старый инструмент, выключатели, провода, старые светильники, б/у Wi Fi роутеры…

Краматорск, Центральный рынок . Весеннее утро. На вещевом „развале“ при входе продают флисовые кофты, сумки, всякую всячину, подходящую для использования в походах и в окопах, в том числе „немодные“ металлические рожки для автомата Калашникова — по 550 гривен (около 15 долларов) за штуку. „Модных“ рожков — пластмассовых и прозрачных (чтобы на поле боя видеть, сколько патронов осталось) — перед рынком не продают, но если поискать как следует, наверняка найдется любая „снаряга“, может, даже автомат.

- Первое, на что я трачу деньги — это на восполнение каких-то технических моментов: форма, флисовая кофта, рюкзаки, к примеру. Хороший качественный рюкзак, который тебя не подведет в бою, стоит дорого. Еще мы скидываемся на топливо, смазочные материалы, ремонт автомобиля — армия это все не так уж и спонсирует. У кого есть семьи, те большую часть отправляют им. У кого, как у меня, нет семьи, деньги уходят на „возращение в гражданскую жизнь“ между боевыми выходами: это значит пойти в ресторан или кафе .

Я поговорил с несколькими бойцами в зоне боевых действий Донецкой области об их расходах и доходах. Стоит иметь в виду, что кроме личных трат, военные на фронте часто скидываются на благоустройство и быт своего подразделения суммами от 5% до 10% от месячных доходов. „Правильные“ бригады правильно закапываются и оборудуют свои траншеи и блиндажи печками, проводной связью (она в принципе не прослушивается), ставят мощные генераторы, разводят Wi Fi от многочисленных здесь Старлинков, обшивают все деревом, мостят переходы на позициях в грязь и распутицу… Ну и, разумеется, ремонтируют тысячи свезенных со всей Европы очень подержанных внедорожников и микроавтобусов, меняют колеса, заправляются „на свои“ бензином и дизелем на многочисленных заправках и покупают для себя вкусненькое — сладкое, горячее, особое, то, что в окопе не поешь.

Для сравнения, рядовые работники коммунальной сферы нещадно обстреливаемого прифронтового города Торецка имеют зарплаты в районе 6−7 тысяч гривен, а за работу практически на передовой получают премии в размере 200% оклада. В итоге получается, что общая выплата в месяц сотрудника ЖКХ доходит до 17−19 тысяч гривен (около 450 евро).

В окопах под Соледар ом и Бахмут ом эти финансовые бури прошли незамеченными — солдат на передовой, как и раньше, имеет очень приличную для Украины зарплату почти в 3 тысячи евро, но выходя на ротацию, на отдых, сразу „спрыгивает“ на 500.

Вообще военные много денег тратят на еду — в наших специфических условиях нужно хорошо питаться и, как правило, готовить самим. На каких-то ППД (пунктах постоянной дислокации — Ред.), полигонах с едой, конечно, гораздо лучше, но на войне часто приходится думать о еде самому.

Кроме того, если друзья сейчас заезжают в Бахмут и им нужен „Мавик“ (беспилотный квадрокоптер Mavic — Ред.) или специфические батареи к нему, то большинство военных в чатиках объявляет сборы, и ты какую-то часть денег докидываешь.

Моей самой крупной покупкой за этот год было приобретение за 2 тысячи долларов моему тогда еще не оформленному сослуживцу винтовки, переделанной под полуснайперский комплекс американской AR-15. Мои товарищи купили ему прицел и всякие дополнительные девайсы. Он пользуется ей до сих пор. Еще в самом начале <войны>, в марте 2022 года у меня ушло около 2,5 тысяч долларов: мы тогда все были неоформленные, зашли в только открывшийся магазин „Милитарист“, поняли, что если сейчас не купим все эти вещи (форму, спальники, рюкзаки, перчатки и т.д. — Ред.), то завтра уже купить не получится, а у меня было больше всех наличных, ну, и много ушло…

Я поэтому ярый противник отмены этой доплаты в 30 тысяч гривен, потому что многие люди делают важные вещи не только на передовой. Очень много специфических вещей наши бойцы делают на второй линии, в приграничных с РФ местах. И если раньше вне „передка“ с зарплаты 50 тысяч ты легко скидывался на ремонт машин, топливо, то с 17−20 тысяч семейные уже не могут себе это позволить.

Михаил Солорев в 2014 году переехал с семьей в Краматорск из Ясиноватой, призван в армию по мобилизации 5 марта 2022 года, служит в роте при Краматорском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (так в Украине с 2021 года называются военкоматы).