„Эстония не будет вас защищать только потому, что вы - россиянин“. Кто и как может претендовать на международную защиту

Еще одна категория тех, кто подается на международную защиту, по мнению Ильи, люди, которые на самом деле не имеют конфликта с властью, но считают иначе. „Поэтому и думают, что имеют право получить убежище. Такие люди уверены, что диктаторы умеют читать их мысли, — отмечает политолог. — Например, человек на пенсии пишет стихи критического содержания по отношению к властям, но эти стихи нигде не читаются, нигде не публикуются, и пенсионер складывает их в стол“.

Выделяет Илья и еще одну категорию, так называемых „фантазеров“.

„Это люди, которые прекрасно понимают, что у них нет никаких оснований, но они под шумок уезжают и рассчитывают получить убежище. Они придумывают себе историю, что стали главными оппозиционерами буквально вчера. Придумывают то, что у них есть факты преследования со стороны властей, даже задокументированные, но вот все подтверждающие бумаги съела собака“.

Желающих получить защиту, по мнению Ильи, появилось особенно много в прошлом году.

„С такими я разговаривал достаточно много в России, — вспоминает политолог. — Размышления были следующего толка: вот мой муж сломал руку на работе, как бы нам справку получить, что его на самом деле избили. Было бы неплохо, вот мы поедем куда-нибудь, покажем эту справку и скажем, что его избили за политическую позицию. И может тогда убежище получим“.