„Эстония не будет вас защищать только потому, что вы - россиянин“. Кто и как может претендовать на международную защиту(71)
Почему международную защиту в Эстонии получают не все? Есть ли те, кто пытается обхитрить систему, чтобы извлечь личную выгоду? И правда ли, что большинство россиян не могут податься на международную защиту, но при этом важно и Евросоюзу, и Эстонии в том числе, не закрывать двери перед теми, кто нуждается. RusDelfi собрал истории россиян.
Еще одна категория тех, кто подается на международную защиту, по мнению Ильи, люди, которые на самом деле не имеют конфликта с властью, но считают иначе. „Поэтому и думают, что имеют право получить убежище. Такие люди уверены, что диктаторы умеют читать их мысли, — отмечает политолог. — Например, человек на пенсии пишет стихи критического содержания по отношению к властям, но эти стихи нигде не читаются, нигде не публикуются, и пенсионер складывает их в стол“.
Выделяет Илья и еще одну категорию, так называемых „фантазеров“.
„Это люди, которые прекрасно понимают, что у них нет никаких оснований, но они под шумок уезжают и рассчитывают получить убежище. Они придумывают себе историю, что стали главными оппозиционерами буквально вчера. Придумывают то, что у них есть факты преследования со стороны властей, даже задокументированные, но вот все подтверждающие бумаги съела собака“.
Желающих получить защиту, по мнению Ильи, появилось особенно много в прошлом году.