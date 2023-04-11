ВИДЕО | EKRE вновь обратится в Госсуд. Теперь по поводу выборов спикера Рийгикогу

Как сообщил Хельме, с адвокатом вопрос уже обговорен, и планируется подать жалобу. Затем, по его словам, у Госсуда будет неделя, чтобы ее рассмотреть.

„Нам нельзя в Рийгикогу работать волюнтаристски. Так, словно установленные правила - резиновые. Если надо - немножко нарушим, если не надо - не нарушим. Правила должны действовать всё время. Если нынешняя коалиция собралась и считает, что с первого дня можно властвовать, существенно нарушая закон, то на самом деле так нельзя“, - сказал председатель EKRE.