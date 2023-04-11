11.04.2023, 15:25
ВИДЕО | EKRE вновь обратится в Госсуд. Теперь по поводу выборов спикера Рийгикогу
Одно предложение депутата Рийгикогу Марека Рейнааса, сказанное вчера в зале пленарных заседаний Рийгикогу, дало Эстонской консервативной народной партии (EKRE) толчок, чтобы сначала заявить протесты во время заседания, а затем принять решение обратиться в Государственный суд, пишет Delfi. „Правила должны действовать постоянно“, - сказал лидер EKRE Мартин Хельме, считающий, что закон был проигнорирован.