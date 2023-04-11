Новоиспеченный депутат Рийгикогу Алексей Евграфов: планы новой коалиции не имеют реальной программы реализации

Алексей пишет, что после речи в парламенте кандидата в премьер-министры Каи Каллас была возможность задать ей вопросы. Этим с удовольствием воспользовались, по словам Евграфова, преимущественно оппозиционные депутаты. По правилам Рийгикогу у каждого депутата есть право задать два вопроса. В этот раз на ответы ушло почти три часа.

Вопросы Евграфова касались договоренностей коалиции о создании ставки представителя правительства в Ида-Вирумаа и пункта в коалиционном соглашении, который говорит о том, что для улучшения среды проживания в Ида-Вирумаа планируется привлечь архитекторов и экспертов. Этот пункт депутат из Нарвы считает странным.

„Главное, что бросилось в глаза, – пишет Евграфов, – что за общими формулировками в коалиционном соглашении у будущего премьер-министра пока нет реального представления о конкретных действиях, которые необходимы“.

Пока, отметил в своем посте Алексей, большие планы новой коалиции не имеют реальной программы реализации, чего он и опасался.

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