Сборная Эстонии по теннису выигрывает у Косово на Кубке Билли Джин Кинга
В понедельник в Португалии стартовал Кубок Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) среди стран 2-й группы Евро-африканской зоны с участием женской сборной Эстонии, которая находятся в одной группе с Литвой, Грузией, Ирландией, Южно-Африканской Республикой и Косово. Если в понедельник женская сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 3:0, то сегодня эстонские теннисистки выигрывают у Косово.
В сегодняшнем первом одиночном матче Майлеэн Нууди (WTA 568) уверенно обыграла Весу Джинай (без рейтинга) 6:0, 6:1. Матч длился всего 47 минут.
Анетт Контавейт (WTA, 69-е место) сыгрант против Арлинды Рушити (WTA, 470-е место) во втором одиночном поединке.
Две лучших сборные группы пройдут дальше и проведут игры для перехода в более высокий дивизион. Две худшие женские сборные турнира опустятся на одну ступеньку ниже.
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