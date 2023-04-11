Сборная Эстонии по теннису выигрывает у Косово на Кубке Билли Джин Кинга

В понедельник в Португалии стартовал Кубок Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) среди стран 2-й группы Евро-африканской зоны с участием женской сборной Эстонии, которая находятся в одной группе с Литвой, Грузией, Ирландией, Южно-Африканской Республикой и Косово. Если в понедельник женская сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 3:0, то сегодня эстонские теннисистки выигрывают у Косово.