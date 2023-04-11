Сборная Эстонии по теннису обыграла Косово на Кубке Билли Джин Кинга

В сегодняшнем первом одиночном матче Майлеэн Нууди (WTA 568) уверенно обыграла Весу Джинай (без рейтинга) 6:0, 6:1. Матч длился всего 47 минут.

Во втором поединке Анетт Контавейт уверенно расправилась с Арлиндой Рушити, победив со счетом 6:1, 6:1.

В результате, сборная Эстонии одержала победу, вне зависимости от результата парной встречи.

В понедельник женская сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 3:0.

Две лучших сборные группы пройдут дальше и проведут игры для перехода в более высокий дивизион. Две худшие женские сборные турнира опустятся на одну ступеньку ниже.

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