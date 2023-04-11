„В эту сказку я не верю“ - экс-директор нарвской гимназии о надежде, что в Ида-Вирумаа поедут новые учителя(9)
Роман Трейал, директор Нарвской Солдинаской гимназии, оставил на прошлой неделе свой пост и начал руководить спортивным комплексом в Силламяэ. Что самое сложное было в его работе директором, от каких эмоций он ушел и реально ли в ближайшее время перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения – об этом он рассказал корреспонденту RusDelfi.
Ваш уход связан с тем, что две школы в Нарве хотят объединить, а вы с этим не согласны?
Мы в прошлом году боролись и искали аргументы за и против переезда в здание шестой школы. Изначально мэр сказала, что в конце марта будет решение городского собрания о наших двух школах. Но его не приняли, этого вопроса не было в повестке горсобрания. Сейчас нам сказали, что решение скорее всего будет в июне по нашим школам. Меня постоянно родители, педагоги спрашивают, что будет с нашей школой? Я обычно обнадеживал, говорил, что все будет хорошо, нас оставят. Но уже не уверен в этом. Гимназисты уйдут, у нас будет минус 250-300 учеников. Поэтому нас хотят в любом случае перевести в другое помещение. Было бы решение, что нас оставят, я бы никуда не дернулся.
С какими чувствами уходили из школы на новую работу?
Конечно, мне очень жаль уходить, терять школу. За три с половиной года, что я там работал, много сделано. Но, к сожалению, иногда приходится такие болезненные решения принимать для себя. Я понимаю, что если даже оставлять наше здание школы и не переходить в другое, технически его надо приводить в порядок, а значит, вкладывать средства. „Коробке“ школы уже почти 40 лет. Мы не одни такие. В Нарве много школ, детских садов, которые не соответствуют современным техническим параметрам. И в них нужно вкладывать деньги. У города нет приоритета помогать нашей школе. Надо построить, во-первых, первую школу. И сейчас пообещали, что будут строить новое здание для Пяхклимяэской гимназии недалеко от нашей школы. Государство дает 15 миллионов, но и город должен вложить свои средства в строительство. Два здания, которые рядом стоят, наверное, не нужны городу. Поэтому, скорее всего, решение горсобрания будет в пользу переезда гимназии в здание шестой школы.
Как учителя отреагировали на ваше решение уйти из гимназии в это непростое время?
Учителя, конечно, обеспокоены. Поменяется руководство, и школа в ближайшее время должна будет перейти на эстонский язык обучения. Многие учителя согласны переехать в другое здание, чтобы не терять работу, но с переходом на эстонский – дело сложнее. До конца года все учителя останутся в гимназии, а потом, может быть, будет текучка кадров. Трудно прогнозировать. Заявление никто не писал. А как потом – не знаю. Вместо меня должна была временно руководить школой наша завуч Татьяна Силе. Но горуправа поставила вместо меня Анну Зубову, исполняющую обязанности директора первой школы. Неожиданный шаг. Мне сказали сначала, что Татьяна будет исполнять мои обязанности, но все изменилось. Коллектив озадачен таким решением города.
Какие ваши прогнозы, как русскоязычная школа перейдет на эстонский язык обучения?
Я не оптимист. Укомплектовать школу учителями, свободно владеющими эстонским, нереально. Абсолютно нереально. Сейчас есть госпрограмма, которая обещает учителям со степенью магистра, свободно говорящим на эстонском, согласным приехать в Ида-Вирумаа, полтора оклада. В эту сказку я не верю. Приедет мало желающих.
Посмотрим на Нарву. У нас огромное количество детских садов и школ, а, к сожалению, преподавателей, которые владеют сейчас эстонским языком на С1, минимум. Я называю это не проблемой, а катастрофой. В Ида-Вирумаа такое количество учителей не найдут. Пока у нас, конечно, есть год в запасе. В следующем году будут переходить на эстонский первые и четвертые классы. С ними, наверное, справимся своими силами. Учителей с необходимой квалификацией можно перекинуть на эти классы. Но потом будут эти классы добавляться. И я даже не представляю, откуда придет такое количество учителей, которые владеют государственным языком.
Но нарвские учителя сейчас учатся на языковых курсах...
Да, кто-то на В1, кто-то на В2, есть те, кто учится на С1. Но все прекрасно понимают, насколько сложно сдать экзамен на С1. Вы, наверное, слышали, что сами эстоноговорящие рассказывают, что не могут его сдать. По моим прогнозам, из тех, кто пойдет сдавать, только, дай бог, 10-20% сдадут. Учителя, даже если у них сдан язык на В2, толком им не пользовались десятилетиями. Сейчас они ходят на занятия два-три раза в неделю, но у них все равно нет языковой среды. Все равно они не живут в этом эстоноязычном пространстве, они не смотрят эстонское телевидение, не слушают эстонское радио. Одно дело поговорить в магазине, а другое – в школе. Бытовой и академический язык – это день и ночь. Экзамен просто как убийство – это очень сложно. Поэтому не знаю, где в перспективе русскоязычные школы найдут столько учителей, сколько нам нужно. Я просто не представляю.
Родители, которые не владеют языком, тоже столкнутся с проблемами. Они не смогут помогать детям. Но это и не их обязательство – помогать учиться детям. А если школа не найдет учителя? Поставит того, кто в недостаточной мере владеет эстонским. Родители же будут недовольны этим. Жалобы будут писать.
Нагрузка на тех, кто владеет языком, возрастет колоссально, а что делать с теми, кто не владеет? Их сократят, уволят? Я не знаю, как законодательство будет регулировать это. Сейчас год-два переживем, а через три-четыре года будет понятно, что реально, а что нет. Если, конечно, сейчас начнут колледжи, университеты выпускать учителей по госзаказу, может, и получится что-то. Но, думаю, это тоже вопрос – пойдут ли эти новые учителя в русскоязычные школы.
Что самое сложное было в вашей работе директором?
Самое сложное – это нехватка финансов от местного бюджета. Здание школ всегда поддерживается городом. Если оно не новое, в него нужно вкладывать, а у города нет денег. С этим приходилось все время бороться. Сделали нам предписание, например, по пожарной безопасности. Мне надо просить денег у города. Проводку надо поменять, надо писать ходатайство в город. Но не факт, что его удовлетворят. Получается, что основное, чем занимается директор, это не развитие педагогического состава и повышение уровня образования, а хозяйственные дела. И когда надо с этим бороться ежедневно – это сложно.
Какие ваши основные достижения за это время?
Благодаря некоторым проектам удалось оснастить многие кабинеты необходимой техникой: телевизорами, компьютерами, смарт-досками. Я не сказал бы, что прямо какое-то чудо сделал. Конечно, мы пытались повышать уровень знания эстонского языка наших детей. Сейчас преподавателей отправили на курсы. Но достижение будет, если они смогут сдать экзамен. Конечно, проще достигать, когда у тебя есть финансовые возможности.
Какие у вас ожидания от новой работы?
Специфика работы другая. Здесь надо руководить спортивным комплексом. Я уже приступил к должности. Коллектив меньше. Пятнадцать человек, а в школе было 100. И, конечно, здесь нет ни родителей, ни детей. Поэтому немножко, наверное, эмоционально будет полегче работать.