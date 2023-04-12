МНЕНИЕ | Представитель диаспоры: ограничения в правах граждан Беларуси не приблизит Эстонию к намеченной цели

„Сейчас разрабатывают правовую базу для приостановления права граждан Беларуси голосовать на выборах в органы местного самоуправления без внесения изменений в Конституцию. Согласитесь – это немного другое. Конечно, нужно будет изучить результат. Я полагаю, что эти ограничения будут введены на период войны, — высказывается уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов. — Более детально можно будет говорить после разработки правовой базы. Но в августе 2020 года впервые на выборах в посольстве Беларуси в Эстонии победил не Лукашенко, а Светлана Тихановская. Это говорит о том, что локальная белорусская диаспора изменилась, можно сказать, обновилась. Я считаю, что притягивание белорусов к этому будущему закону не приблизит Эстонию к заданной цели. Мое мнение, что данный пункт, если он будет выполнен, будет действовать на время войны, и наша главная задача сейчас – помогать Украине, помогать беженцам, помогать белорусам, которые воюют за независимость Украины“.