Из небогатых самоуправлений у Йыхви - самый высокий процент беженцев из Украины, за ним идут Маарду и Раквере(3)
С момента нападения России на Украину в Эстонии зарегистрировали место жительства 32 000 человек. Военные беженцы составляют порядка 2,2% населения Эстонии. Согласно отчету Центра мониторинга развития „Нагрузка на местные самоуправления в связи с принятием военных беженцев“, доля беженцев от всего населения в самоуправлениях Эстонии и связанная с их размещением нагрузка существенно варьируются.
Основная часть зарегистрировавших свое место жительства военных беженцев, т. е. порядка 2/3, проживает в наиболее крупных самоуправлениях – Таллинне, Тарту и Пярну. Беженцы составляют три и более процента населения в одиннадцати самоуправлениях. В двадцати четырех самоуправлениях доля беженцев не превышает одного процента от населения.
В своем анализе Центр мониторинга развития учел размер местных самоуправлений и их возможности по предоставлению публичных услуг. На основании этого можно оценить, на какие местные самоуправления приходится наибольшая нагрузка в части принятия беженцев. „Местным самоуправлениям, где в среднем проживает больше беженцев, но чья доходная база ниже и возможности предоставления услуг более ограничены, разумеется, сложнее предоставлять новым жителям необходимые услуги и помогать им приспособиться к жизни в новой среде или интегрироваться в наше общество“, – пояснил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.
Более высокая нагрузка в связи с принятием военных беженцев из Украины приходится на города Маарду и Раквере, а также на волости Йыхви и Виру-Нигула. В волости Йыхви доля зарегистрировавших место жительства военных беженцев достигает 4,5% населения, в волости Виру-Нигула, городах Маарду и Раквере – 3,9% населения.
По словам Массо, интеграционные процессы и сплоченность в обществе можно описать при помощи правового статуса населения, точнее – доли граждан от населения в регионе. „Город Маарду и волость Йыхви – это местные самоуправления, где зарегистрировано много военных беженцев. В то же время, доля граждан Эстонии в этих самоуправлениях ниже, чем в среднем по стране. К сожалению, это означает большую нагрузку, связанную с оказанием беженцам помощи в вопросах интеграции и приспособления к жизни в Эстонии“, – сказал эксперт Центра мониторинга развития.
Эффективность местного самоуправления, рассчитывающаяся на основании доходности и уровня предоставления публичных услуг, также является важным фактором в вопросах принятия военных беженцев и оказания им помощи в интеграции.
Массо отметил, что с учетом этого показателя проблема неравномерного распределения нагрузки на самоуправления становится еще острее. Доля военных беженцев довольно высока в городе Выру (2,8%), волости Валга (2,7%), городе Кохтла-Ярве (2,4%), городе Локса (2,3%), волости Тапа (2,2%) и волости Люганузе (2,2%). По показателю доходности это – местные самоуправления, едва зарабатывающие достаточно, чтобы покрыть расходы; за исключением города Выру, качество услуг в этих самоуправлениях также ниже среднего.
В отдельную группу можно выделить самоуправления, которые имеют довольно хорошую доходную базу и уровень услуг, но где доля зарегистрировавших свое место жительства военных беженцев составляет менее одного процента от проживающего в самоуправлении населения. Среди них – волости Харку, Виймси, Саку и Камбья. Доходность и уровень услуг в этих самоуправлениях выше, чем в среднем, но на каждое самоуправление зарегистрировано не более 110–170 беженцев.