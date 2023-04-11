Автомобильный налог и акциз на алкоголь: когда мы станем платить больше?(34)
В подкасте „Вопросы“ представители коалиционных партий подчеркнули, что политические силы еще не пришли к единому пониманию, как будет введен автомобильный налог и когда вырастет акциз на алкоголь. Ответ будет через 2-3 недели, а как максимум к осени этого года.
В коалиционном соглашении прописано введение нового налога - на автомобиль. Конкретных деталей пока нет, но будущий министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) планирует ввести дополнительные платы с 2024 года, возможно, с первого июля.
„Это самый большой вопрос, связанный с коалиционным соглашением. Дело в том, что для введения нового налога необходимо установить его цель в Законе о налогообложении. Министры и коалиционные партнеры сейчас говорят взаимоисключающие вещи. Партия реформ говорит о выполнении климатических задач и защите окружающей среды. Представители социал-демократов видят это иначе, по их словам, более старые машины будут иметь более низкую ставку. А должно быть наоборот. Стороны откроют эту тему снова. Этой темой будут заниматься очень плотно. Тема изменения климата для реформистов была ключевой во время предвыборной кампании“, - уточнил реформист Евгений Криштафович.
По словам Вырклаева, главная задача - снизить уровень выбросов СО2. То есть пострадают владельцы неэкономичных автомобилей с большим пробегом. Малогабаритные и экономичные автомобили будут облагаться меньшим налогом. Автомобили, которые больше и дороже, будут облагаться большим налогом. А принесет новый налог казне 120 миллионов евро.
Как отмечает социал-демократ Эдуард Одинец, есть разные варианты налогообложения. Например, налог на пробег для машин в городе или деревне может быть разным. „Для нас этот вопрос связан с жизнью в сельской местности и с бедным населением. Они пользуются большими автомобилями, без которых жизнь в деревне невозможна. Многие не могут себе позволить дорогие и экономные электромобили. Нужно найти компромисс между коалиционными партнерами. Эту тему мы договорились обсудить после подписания соглашения. Для нас главный вопрос - как наши люди будут справляться, если они не будут в состоянии платить автомобильный налог“, - подчеркнул Одинец.
Другое чувствительное изменение - рост акциза на алкоголь и табак. Подробностей, как и с автоналогом, пока нет. „Государству нужны деньги, лучше всего их брать с тех, кто потребляет что-то вредное. Например, табак и алкоголь. Реформисты не выступали против этих решений. Это один из ресурсов, чтобы найти дополнительные государственные средства. Однако мы понимаем, что если мы повысим больше, чем в Латвии, то мы обогатим тех, кого не нужно“, - отметил Криштафович. Уже было заявлено, что поднимать акциз будут совместно с Латвией. Правительство хочет избежать повторения ситуации 2018-2019 годов, когда эстоноземельцы ездили за алкоголем в Северную Латвию
В коалиционном соглашении не записаны конкретные сроки роста акциза. По словам Одинца, нужно подождать несколько недель, когда правительство выйдет с программой действий. Там будут записаны все сроки, даты и каким образом это будет осуществляться. „Латвии тоже нужно пополнять государственную казну. Оба правительства смотрят друг на друга, пытаясь не создавать конфликтную ситуацию, которая приведет к автомобильным колоннам в Латвию“, - сказал он в подкасте „Вопросы“.
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