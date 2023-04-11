Автомобильный налог и акциз на алкоголь: когда мы станем платить больше?

В коалиционном соглашении прописано введение нового налога - на автомобиль. Конкретных деталей пока нет, но будущий министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) планирует ввести дополнительные платы с 2024 года, возможно, с первого июля.

„Это самый большой вопрос, связанный с коалиционным соглашением. Дело в том, что для введения нового налога необходимо установить его цель в Законе о налогообложении. Министры и коалиционные партнеры сейчас говорят взаимоисключающие вещи. Партия реформ говорит о выполнении климатических задач и защите окружающей среды. Представители социал-демократов видят это иначе, по их словам, более старые машины будут иметь более низкую ставку. А должно быть наоборот. Стороны откроют эту тему снова. Этой темой будут заниматься очень плотно. Тема изменения климата для реформистов была ключевой во время предвыборной кампании“, - уточнил реформист Евгений Криштафович.

По словам Вырклаева, главная задача - снизить уровень выбросов СО 2 . То есть пострадают владельцы неэкономичных автомобилей с большим пробегом. Малогабаритные и экономичные автомобили будут облагаться меньшим налогом. Автомобили, которые больше и дороже, будут облагаться большим налогом. А принесет новый налог казне 120 миллионов евро.

Как отмечает социал-демократ Эдуард Одинец, есть разные варианты налогообложения. Например, налог на пробег для машин в городе или деревне может быть разным. „Для нас этот вопрос связан с жизнью в сельской местности и с бедным населением. Они пользуются большими автомобилями, без которых жизнь в деревне невозможна. Многие не могут себе позволить дорогие и экономные электромобили. Нужно найти компромисс между коалиционными партнерами. Эту тему мы договорились обсудить после подписания соглашения. Для нас главный вопрос - как наши люди будут справляться, если они не будут в состоянии платить автомобильный налог“, - подчеркнул Одинец.