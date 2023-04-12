Американский Парфенов: чем хорош новый фильм Бена Аффлека „Эйр“

Если Леонид Парфенов делает свои „Намедни“ широкими мазками, всего лишь разбавляя рассказами о новом дуршлаге или одеколоне „Саша“ картину года, то Бен Аффлек решил сделать из одного маленького парфеновского по типу сюжетика целый большой фильм. И надо сказать, получилось. Не хочется упоминать в одном абзаце две столь неравнозначные фигуры, как Парфёнов и Михаил Задоронов, но, во-первых, уже упомянул, а во-вторых, их, вместе с Беном Аффлеком, получается уже три. Так вот, во время просмотра фильма нет-нет да и ловишь себя на желании неумело изобразить интонации покойного и протянуть что-нибудь вроде „Ох уж эти америкааанцы“.

„Эйр“ - фильм о том, как были придуманы и запущены в производство кроссовки Air Jordan. И Аффлек делает из этого полномасштабную производственную драму, с героями, рисками, ставками и преодолением. Главный движитель всего этого предприятия, маркетолога из баскетбольного отдела компании Nike играет друг и соратник Аффлека Мэтт Дэймон, которому для этой роли, кажется, пришлось немного поправиться. Легкая ирония истории заключается в том, что герой Дэймона – совершенно неспортивный человек, когда в самом конце фильма он решает поменять это в себе и выходит на первую в своей взрослой жизни пробежку, то пробегает всего метров десять или около того, после чего, практически со словами „На фиг, на фиг“, поворачивает и уходит со стадиона.

Ну и вот. И, как в любой традиционной американской спортивной драме откровенно негативных персонажей в фильме нет, есть только люди, которые не верят в затею Сонни Ваккаро (так зовут персонажа Дэймона), но он берёт риски на себя, убеждает других, всё преодолевает, чтобы в конце насладиться – вместе со зрителями – своим безусловным триумфом. Только драма на сей раз не спортивная, а околоспортивная, при этом всё по-прежнему работает. Вместо голов, очков и секунд результатом таланта и работы Сонни становятся феноменальные цифры продаж.