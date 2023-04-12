Американский Парфенов: чем хорош новый фильм Бена Аффлека „Эйр“
Если Леонид Парфенов делает свои „Намедни“ широкими мазками, всего лишь разбавляя рассказами о новом дуршлаге или одеколоне „Саша“ картину года, то Бен Аффлек решил сделать из одного маленького парфеновского по типу сюжетика целый большой фильм. И надо сказать, получилось. Не хочется упоминать в одном абзаце две столь неравнозначные фигуры, как Парфёнов и Михаил Задоронов, но, во-первых, уже упомянул, а во-вторых, их, вместе с Беном Аффлеком, получается уже три. Так вот, во время просмотра фильма нет-нет да и ловишь себя на желании неумело изобразить интонации покойного и протянуть что-нибудь вроде „Ох уж эти америкааанцы“.
„Эйр“ - фильм о том, как были придуманы и запущены в производство кроссовки Air Jordan. И Аффлек делает из этого полномасштабную производственную драму, с героями, рисками, ставками и преодолением. Главный движитель всего этого предприятия, маркетолога из баскетбольного отдела компании Nike играет друг и соратник Аффлека Мэтт Дэймон, которому для этой роли, кажется, пришлось немного поправиться. Легкая ирония истории заключается в том, что герой Дэймона – совершенно неспортивный человек, когда в самом конце фильма он решает поменять это в себе и выходит на первую в своей взрослой жизни пробежку, то пробегает всего метров десять или около того, после чего, практически со словами „На фиг, на фиг“, поворачивает и уходит со стадиона.
Ну и вот. И, как в любой традиционной американской спортивной драме откровенно негативных персонажей в фильме нет, есть только люди, которые не верят в затею Сонни Ваккаро (так зовут персонажа Дэймона), но он берёт риски на себя, убеждает других, всё преодолевает, чтобы в конце насладиться – вместе со зрителями – своим безусловным триумфом. Только драма на сей раз не спортивная, а околоспортивная, при этом всё по-прежнему работает. Вместо голов, очков и секунд результатом таланта и работы Сонни становятся феноменальные цифры продаж.
Продукт крепкий и традиционный. Как бы ты ни понимал всю стандартность ходов и построений в такого рода работах, всё равно очень сложно удержаться от соответствующих эмоций в момент, когда у героя всё получается и он объявляет своему отделу, что они „только что подписали Майкла Джордана“. Формула работает бесперебойно и, честное слово, в этом нет решительно ничего плохого. Те, кто пойдут смотреть „Эйр“ примерно представляют, что их ждёт, и Аффлек вот нисколько не разочаровывает. Наверное, сюрпризов от подобного кино ждать и не нужно.
Интересным приёмом выглядит разве что решение режиссёра самого, собственно, Майкла Джордана (тогда ещё только-только закончившего со студенчеcким баскетболом и только-только выбранного „Чикаго Буллз“ на драфте игрока) почти не показывать. Он как бы присутствует в кадре во время переговоров „Найки“ с семьёй Джорданов, но как-то со спины, максимум в одну четверть, всегда без лица, не произносит ни слова, его как бы и нет. Не знаю, чем такое решение продиктовано, возможно, есть какие-то права на съёмку Джордана, которых Аффлек не получил, но выглядит оно, в любом случае, достаточно элегантно. Как ещё можно показывать легенду в фильме, где эта легенда на вторых, и даже на третьих ролях. Наверное, вот только так, этим отстранением подчёркивая легендарный статус. Ну и себя Аффлек тоже не обидел, выбрав себе самую комичную роль во всём фильме – он играет главного исполнительного директора „Найки“ Фила Найта – эксцентричного миллионера, если не миллиардера. Получается смешно.