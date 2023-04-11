Юные бойцы из Ласнамяэ стали чемпионами Балтии по ММА

В субботу в литовском городе Йонава состоялся открытый чемпионат по ММА, в котором приняли участия бойцы из ласнамяэского клуба „Tokon“.

Спортсмены из клуба „Tokon“ завоевали: четыре золотые медали, три серебряные и две бронзовые медали.

Тренерами юных чемпионов являются Юрий и Андрес Грибовский.

ММА - это боевые искусства, которые представляют собой сочетание множества направлений, техник и школ.

MMA имеет множество ответвлений, но у всех них есть одна общая черта. Стиль характеризуется полным контактным боем, с применением ударной техники и борьбы и в стойке, и в партере (лёжа).

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