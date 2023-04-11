В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотник с взрывчаткой

За последние несколько месяцев неоднократно сообщалось об атаках беспилотников на различные объекты не только в Белгородской области, граничащей с Украиной, но и в других регионах России. Российские власти обвиняли в некоторых таких атаках украинскую сторону. Власти Украины о причастности к этим и другим операциям на территории России официально не объявляли.