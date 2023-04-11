МНЕНИЕ | Олег Самородний: Центристская партия привыкла паразитировать на российской пропаганде(9)
Велика вероятность того, что в ближайшее время центристы и ангажированные ими медиаработники все активнее станут продвигать идею о „разумности“ снятия запрета на свободное вещание в Эстонии российских телеканалов, отмечает Олег Самородний в своей колонке для RusDelfi.
После широкомасштабного военного вторжения России в Украину, с февраля 2022 года трансляция российских телеканалов в Эстонии запрещена. Тем не менее, при желании их по-прежнему можно смотреть в Эстонии. Об этом неоднократно писали русскоязычные издания. Названия этих публикаций довольно точно отражают суть сложившейся ситуации: „Дырявый запрет“, „Российские пропагандистские телеканалы запрещены, но по-прежнему доступны“, „Российские каналы отключены, но лазейки есть“, „Как смотреть российское ТВ в Эстонии“ и так далее.