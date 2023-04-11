МНЕНИЕ | Олег Самородний: Центристская партия привыкла паразитировать на российской пропаганде

После широкомасштабного военного вторжения России в Украину, с февраля 2022 года трансляция российских телеканалов в Эстонии запрещена. Тем не менее, при желании их по-прежнему можно смотреть в Эстонии. Об этом неоднократно писали русскоязычные издания. Названия этих публикаций довольно точно отражают суть сложившейся ситуации: „Дырявый запрет“, „Российские пропагандистские телеканалы запрещены, но по-прежнему доступны“, „Российские каналы отключены, но лазейки есть“, „Как смотреть российское ТВ в Эстонии“ и так далее.

Существует несколько технических способов просмотра этих телеканалов. Наиболее удобный и распространенный среди них – использование нелицензированных видов IPTV (технология передачи телевизионного сигнала через интернет-каналы). Просмотр российских телеканалов через IPTV в Эстонии никак не наказуем. Так что, как говорится, разрешено то, что не запрещено. То есть, ситуация доведена до абсурда: запрет формально есть, но обойти его достаточно просто и, в отличие от Латвии, никаких штрафных санкций за такой „обход“ у нас не предусматривается.