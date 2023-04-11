Новоявленные Робин Гуды? Лаури Ляэнеметс: грядет масштабное перераспределение благосостояния общества(12)
***По словам лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, значительное повышение минимальной зарплаты станет подспорьем и для бедных, и для пенсионеров.
***Доходы местных самоуправлений повысятся за счет восстановления земельного налога и подоходного налога.
***Бесплатный общественный транспорт будет упразднен, но средства останутся в системе. Автомобильный налог, рассчитываемый в будущем по формуле, также защитит менее обеспеченных. Издание Eesti Päevaleht пишет о том, как коалиционный договор повлияет на всех нас.
Коалиционный договор, заключенный Партией реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партией, оказался под шквалом критики, едва был опубликован, ведь для того, чтобы поправить финансовое положение страны, на два процентных пункта будут повышены ставки и подоходного налога, и налога с оборота.