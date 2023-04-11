Новости Эстонии
11.04.2023, 19:00

Новоявленные Робин Гуды? Лаури Ляэнеметс: грядет масштабное перераспределение благосостояния общества

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По словам Лаури Ляэнеметса, после повышения минимальной зарплаты у людей будет оставаться больше денег, чем уходить на оплату налогов.
По словам Лаури Ляэнеметса, после повышения минимальной зарплаты у людей будет оставаться больше денег, чем уходить на оплату налогов.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

***По словам лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, значительное повышение минимальной зарплаты станет подспорьем и для бедных, и для пенсионеров.

***Доходы местных самоуправлений повысятся за счет восстановления земельного налога и подоходного налога.

***Бесплатный общественный транспорт будет упразднен, но средства останутся в системе. Автомобильный налог, рассчитываемый в будущем по формуле, также защитит менее обеспеченных. Издание Eesti Päevaleht пишет о том, как коалиционный договор повлияет на всех нас.

Коалиционный договор, заключенный Партией реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партией, оказался под шквалом критики, едва был опубликован, ведь для того, чтобы поправить финансовое положение страны, на два процентных пункта будут повышены ставки и подоходного налога, и налога с оборота.

Идет речь о людях с наименьшими доходами, ведь, например, от ликвидации т. н. налогового горба они выиграют меньше, чем представители среднего класса. Еще больше на них повлияет повышение налога с оборота, которое обернется ростом цен на продовольствие и коммунальных платежей.

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