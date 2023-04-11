ВИДЕО и ФОТО | Ситуация на дорогах: водитель, находившийся в состоянии опьянения, уехал с места происшествия

Вчера в 00.24 произошло ДТП в деревне Васкъяла волости Раэ Харьюмаа на 2-м километре шоссе Юри-Арукюла. 33-летиний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший легковым автомобилем Mazda 6, потерял управление и съехал с дороги. Находившийся в автомобиле 34-лений мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель покинул место происшествия и был задержан позднее.