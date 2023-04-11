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11.04.2023, 09:17

ВИДЕО и ФОТО | Ситуация на дорогах: водитель, находившийся в состоянии опьянения, уехал с места происшествия

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Delfi
Пьяный водитель стал виновником аварии в Вильяндимаа.
Пьяный водитель стал виновником аварии в Вильяндимаа.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вчера произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в том числе два с самокатами. Задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вчера в 00.24 произошло ДТП в деревне Васкъяла волости Раэ Харьюмаа на 2-м километре шоссе Юри-Арукюла. 33-летиний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший легковым автомобилем Mazda 6, потерял управление и съехал с дороги. Находившийся в автомобиле 34-лений мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель покинул место происшествия и был задержан позднее.

В 06.52 произошла авария на перекрестке Тартуского шоссе и Леннуяама теэ в Таллинне. 41-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Toyota Avensis, столкнулась с совершавшим левый поворот легковым автомобилем Renault Megane, которым управлял 24-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Для водителей горели сигналы светофора, остальные обстоятельства ДТП выясняются.

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