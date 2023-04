ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (411-й день) | Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными

С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). „Российские власти закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений“ в захваченных украинских регионах, отмечают аналитики. „Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, являются не единичными инцидентами, а частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению „нежелательных“ религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата“, - указывают эксперты ISW.