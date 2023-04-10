ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (411-й день) | Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными
Подводим итоги 411-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Силы украинских ПВО в ночь 10 апреля сбили два российских беспилотника в Харьковской области, сообщило Оперативное командование „Восток“. По предварительным данным, ликвидированы дрон-камикадзе Shahed-136 и разведывательный беспилотник „Гранат-4“.
Украина изменила некоторые военные планы в свете появления в соцсетях новой партии секретных документов США. Об этом американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного собеседника из окружения украинского президента Владимира Зеленского. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные документы „фотошопом“, с помощью которого российская разведка пытается исправить собственные провалы.
С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). „Российские власти закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений“ в захваченных украинских регионах, отмечают аналитики. „Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, являются не единичными инцидентами, а частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению „нежелательных“ религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата“, - указывают эксперты ISW.
Россия продолжает использовать религию в качестве оружия и может воспользоваться предстоящей православной Пасхой 16 апреля, чтобы призвать к прекращению огня из уважения к православию и тем самым отсрочить украинское контрнаступление, говорится в обзоре. В то же время сама РФ не проявляла такого уважения к религии в захваченных районах, указывается далее. „Религиозные преследования со стороны России, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленных на искоренение идеи независимой украинской нации или Православной церкви Украины“, - считают эксперты ISW.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пригрозила запретом на въезд российских спортсменов в ФРГ в случае их допуска к международным соревнованиям. „Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Спомощью выдачи виз можно проконтролировать, могут ли россияне фактически принять участие“, - приводят слова главы МВД ФРГ издания медиагруппы Funke. Предложить президенту РФ Владимиру Путину „сцену для пропаганды значило бы предать все ценности спорта“, - сказала Фезер. „Для украинских атлетов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, выступающими за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины“, - добавила она.
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и только на индивидуальных соревнованиях.
Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки „Юг“ Иван Бигма.
Агентство“ Европейско-азиатские новости“ со ссылкой на судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова сообщило, что за 2022 год в России совершили 77 попыток поджогов военкоматов. Как передает агентство, Макаров привел такую статистику на заседании по делу о поджоге военно-учетного стола в здании администрации города Бакала Челябинской области.
По данным британской военной разведки, Россия продолжает тратить значительные ресурсы на донецком направлении, включая районы Марьинки и Авдеевки, при минимальных результатах. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, говорится, что за последнюю неделю Россия, вероятно, активизировала бронетанковые атаки вокруг Марьинки в Донецкой области. Бои за город, расположенный в 20 км к юго-западу от Донецка, ведутся с 2014 года, и он был „в значительной степени“ разрушен в результате артиллерийских обстрелов, пишет разведка. При этом Марьинка, как отмечается, обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.
Российские военные в Бахмуте начали применять тактику „выжженной земли“, уничтожая „здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии“, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. „Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая“, - приводит слова Сырского Military Media Center. Он отметил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК „Вагнер“, наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Поэтому Россия вынуждена „привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения“, сказал Сырский.
В Украину вернулись еще 24 ребенка, вывезенных с оккупированных территорий страны в Россию, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, который их встретил в Херсоне. „Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными“, - написал он в Telegram-канале. Прокудин поблагодарил волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine, которые добились возвращения детей домой.
Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в Украину из российского плена вернулись 100 человек. „Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, „Азовстали“, Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания“, - написал он в Telegram-канале.
Участники общественного движения „Ветераны России“ предложили лишить украинскую певицу Софию Ротару недвижимости в Москве, сообщает агентство ТАСС. „Руководство нашей организации обратилось с заявлением в СК и Генпрокуратуру. Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ“, - цитирует ТАСС слова исполнительного директора организации Вадима Мироненко. Обращение, по информации Telegram-канала Mash, направлено на проверку полиции.
Источник: DW.