ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (411-й день) | Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными

Россия продолжает использовать религию в качестве оружия и может воспользоваться предстоящей православной Пасхой 16 апреля, чтобы призвать к прекращению огня из уважения к православию и тем самым отсрочить украинское контрнаступление, говорится в обзоре. В то же время сама РФ не проявляла такого уважения к религии в захваченных районах, указывается далее. „Религиозные преследования со стороны России, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленных на искоренение идеи независимой украинской нации или Православной церкви Украины“, - считают эксперты ISW.

С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). „Российские власти закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений“ в захваченных украинских регионах, отмечают аналитики. „Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, являются не единичными инцидентами, а частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению „нежелательных“ религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата“, - указывают эксперты ISW.

Украина изменила некоторые военные планы в свете появления в соцсетях новой партии секретных документов США. Об этом американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного собеседника из окружения украинского президента Владимира Зеленского. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные документы „фотошопом“, с помощью которого российская разведка пытается исправить собственные провалы.

Силы украинских ПВО в ночь 10 апреля сбили два российских беспилотника в Харьковской области , сообщило Оперативное командование „Восток“. По предварительным данным, ликвидированы дрон-камикадзе Shahed-136 и разведывательный беспилотник „Гранат-4“.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пригрозила запретом на въезд российских спортсменов в ФРГ в случае их допуска к международным соревнованиям. „Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Спомощью выдачи виз можно проконтролировать, могут ли россияне фактически принять участие“, - приводят слова главы МВД ФРГ издания медиагруппы Funke. Предложить президенту РФ Владимиру Путину „сцену для пропаганды значило бы предать все ценности спорта“, - сказала Фезер. „Для украинских атлетов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, выступающими за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины“, - добавила она.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и только на индивидуальных соревнованиях.

Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки „Юг“ Иван Бигма.

Агентство“ Европейско-азиатские новости“ со ссылкой на судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова сообщило, что за 2022 год в России совершили 77 попыток поджогов военкоматов. Как передает агентство, Макаров привел такую статистику на заседании по делу о поджоге военно-учетного стола в здании администрации города Бакала Челябинской области.