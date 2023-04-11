ЧП и криминал
11.04.2023, 09:57

Сменивший имя убийца и насильник досрочно выйдет на свободу

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Ууно Синисте
Ууно Синисте
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Сейчас его зовут Ууно Синисте, он отбывает наказание за неоднократное насилие в близких отношениях. Условно-досрочное освобождение предполагает установление контроля над его поведением, пишет EPL.

Сейчас мужчина, ранее носивший имя Ууно Пыдра, отбывает наказание за неоднократное насилие в близких отношениях. Он совершал в отношении своей подруги удушающие действия, избивал ее, за что с учетом ранее неотбытого срока получил 5 лет и 4 месяца лишения свободы. Срок истекает осенью 2023 года.

В 90-е годы на тот момент 25-летний Ууно Пыдра изнасиловал трех женщин в своей квартире на улице Марди в Таллинне. Одну пострадавшую он убил и закопал в подвале дома, вторую избил и бросил в тот же подвал. Маньяка задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

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