Сменивший имя убийца и насильник досрочно выйдет на свободу

Сейчас мужчина, ранее носивший имя Ууно Пыдра, отбывает наказание за неоднократное насилие в близких отношениях. Он совершал в отношении своей подруги удушающие действия, избивал ее, за что с учетом ранее неотбытого срока получил 5 лет и 4 месяца лишения свободы. Срок истекает осенью 2023 года.

В 90-е годы на тот момент 25-летний Ууно Пыдра изнасиловал трех женщин в своей квартире на улице Марди в Таллинне. Одну пострадавшую он убил и закопал в подвале дома, вторую избил и бросил в тот же подвал. Маньяка задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.