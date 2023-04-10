Окружной суд: Айво Петерсон останется под стражей

Месяц назад Харьюский уездный суд взял Айво Петерсона, который подозревается в создании связей, направленных против Эстонской Республики, под стражу сроком до двух месяцев. Защитник Петерсона Мати Сенкель обжаловал постановление суда первой инстанции в окружном суде.

Дело рассматривалось на прошлой неделе на закрытом заседании окружного суда.

Сегодня Таллиннский окружной суд оставил жалобу Сенкеля без удовлетворения, тем самым оставив в силе постановление уездного суда от 11 марта.

Слушания длились почти час, после чего Сенкель заявил, что, по его мнению, выдвинутое в адрес Петерсона подозрение совершенно не обосновано. „Идея в том, что это движение за мир, и его цель — не ухудшить отношения между Эстонией и Россией, а улучшить“, — сказал он.

Вместе с Айво Петерсоном были арестованы бывшие участники „Ночного дозора“ Андрей Андронов и Дмитрий Роотси.

Суд согласился с ходатайством государственной прокуратуры о том, что подозрения в совершении преступления обоснованы. По мнению суда, эти люди, находясь на свободе, могут попытаться уклониться от уголовного производства или продолжить совершать преступления.

На выборах в Рийгикогу 2023 года Айво Петерсон баллотировался по списку Левой партии и на удивление хорошо выступил в Ида-Вирумаа, набрав 3968 голосов. Этим он обеспечил партии поддержку из государственного бюджета на следующие четыре года.

Перед выборами Петерсон посетил оккупированные Россией территории, чем вызвал негодование эстонской общественности. В интервью Eesti Ekspress Петерсон сказал, что считает себя патриотом и борцом за мир. Народным дипломатом. Якобы именно поэтому он публикует видео с оккупированных территорий. Он признал, что, „вероятно“, поездка состоялась с одобрения российских спецслужб.

Лицам, признанным виновными в создании и поддержании отношений против Эстонской Республики, может грозить реальное тюремное заключение. Раздел 1 статьи 2351 Пенитенциарного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.