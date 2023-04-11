Отдыхать станет еще дороже? Правительство хочет отменить льготы для гостиничной сферы, руководители отелей в шоке

„Ожидаешь все, что угодно, готов ко всему и ничему не удивляешься, – так комментирует новость о повышении налога Карина Кюппас, генеральный директор Medical SPA Narva-Jõesuu. – Те новости, которые исходят от нашего правительства, мы должны принимать, переживать, а на следующее утро вставать и начинать действовать по новому плану. Всегда делаешь выбор: сидеть ныть или действовать. Наверное, мы должны быть горды, такие решения правительства – это как признание нашей работы. Оно видит, что ковид нас не сломил, турист из России отпал – и тоже ничего, энергетический кризис – мы справились. Теперь вот налог будут повышать – проверяют наши силы и верят в нас“.

Карина говорит, что невозможно предсказать, насколько вырастут цены. Она надеется, что если зарплаты станут выше, у людей будет больше уверенности в завтрашнем дне, то они смогут и дальше позволять себе отдых и лечение.

„Мы Medical SPA, у нас самый большой в Эстонии опыт санитарно-курортного лечения, – говорит Кюппас. – Мы востребованы сейчас, думаю, так и останется в дальнейшем“. Из-за высокой инфляции Medical SPA Narva-Jõesuu недавно повысил цены, но, по словам генерального директора, их гости даже удивляются, что цены остались вполне реальными. „В стоимость наших услуг входит не только проживание, но и SPA или лечебные программы, – объясняет Карина Кюппас, – это нравятся нашим клиентам. Есть люкс-программы, они, конечно, дорогие. Они будут дорожать и дальше. Но в целом мы не планируем повышать цены“. Карина также надеется, что стоимость электроэнергии не будет дальше расти, а это значит, что отелю будет проще работать.