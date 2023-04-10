Его жизнь и здоровье могут быть под угрозой: полиция ищет пропавшего мужчину

Сегодня полиция получила сообщение, что в Килинги-Нымме в дом по уходу не вернулся 36-летний Тульо, который ушел оттуда 5 апреля. Последний раз мужчину видели 6 апреля в Килинги-Нымме на улице Айа.

Предпринятые полицией меры по поиску мужчины результата не дали. Жизнь и здоровье Тульо могут быть в опасности.

Приметы: среднего роста и телосложения, немного длинноватые темно-каштановые волосы. Покидая дом по уходу, мужчина был одет в черную куртку и темные брюки.

Тульо мог направиться из Пярнумаа в Валгамаа. При передвижении может использовать общественный транспорт, а также может передвигаться автостопом.

Полиция просит всех, кто видел Тульо или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.