ВИДЕО | Насладиться прогулкой по центру не выйдет: „Идти по этим колдобинам очень тяжело!“

В основном таллиннцы отмечали, что информации о готовящейся стройке было достаточно. Об изменениях в работе общественного транспорта можно было узнать заранее, что позволило подготовиться к использованию новых маршрутов. „Хорошо все организовано. Я очень довольна“, - сообщает женщина и добавляет, что, вероятно, шум только может мешать постояльцам отелей, возле которых ведутся строительные работы.