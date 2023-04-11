Президент Керсти Кальюлайд нашла новую работу в концерне Alexela

„Alexela делает следующий шаг к первичному размещению акций (IPO) — если в начале года мы организовали и упростили структуру группы и более четко, чем раньше, разграничили деятельность разных направлений, то теперь взялись за команду и роли, подходящие для выполнения стратегических целей“, — сказал Марти Хяэль , новый председатель правления AS Alexela.

„Alexela выросла из сети заправочных станций в энергетическую компанию, сегодня мы являемся носителями и сторонниками многих экологических инновационных инициатив. „Керсти Кальюлайд, с ее открытым и широким взглядом и четким почерком, как мыслитель изменений в области энергетики, значительно укрепит наши перспективы как компании, а, следовательно, и экономику Эстонии в целом“, — сказал Хяэль.

„Энергетическая экономика была моей страстью в течение долгого времени, и после президентства я смогла снова заниматься этой областью значительно больше. Я участвовала в деятельности Rohetiiger, организовывала круглые столы и дискуссии, инвестировала в несколько энергетических стартапов. Конечно, говорить по-прежнему важно, но чего не скроешь, того, что руки чешутся решать практические задачи. В энергетических компаниях недостатка в идеях нет, жизнь там бьет ключом, большинство из них думают об экспорте как о двигателе экономики. Обмен опытом в совете одного из самых влиятельных предприятий Эстонии — это хорошая возможность, чтобы хотя бы часть энергии вырвалась наружу“, — сказала президент Керсти Кальюлайд. Помимо Марти Хяэля, в правление AS Alexela входят исполнительный директор Айво Адамсон и финансовый директор Кармо Пийкманн. Помимо Керсти Кальюлайд, в совет AS Alexela входят Ханс Пайома, Андреас Лаане, Прийт Пеньям и Тоомас Вирро.