Президент Керсти Кальюлайд нашла новую работу в концерне Alexela

„Энергетическая экономика была моей страстью в течение долгого времени, и после президентства я смогла снова заниматься этой областью значительно больше. Я участвовала в деятельности Rohetiiger, организовывала круглые столы и дискуссии, инвестировала в несколько энергетических стартапов. Конечно, говорить по-прежнему важно, но чего не скроешь, того, что руки чешутся решать практические задачи. В энергетических компаниях недостатка в идеях нет, жизнь там бьет ключом, большинство из них думают об экспорте как о двигателе экономики. Обмен опытом в совете одного из самых влиятельных предприятий Эстонии — это хорошая возможность, чтобы хотя бы часть энергии вырвалась наружу“, — сказала президент Керсти Кальюлайд. Помимо Марти Хяэля, в правление AS Alexela входят исполнительный директор Айво Адамсон и финансовый директор Кармо Пийкманн. Помимо Керсти Кальюлайд, в совет AS Alexela входят Ханс Пайома, Андреас Лаане, Прийт Пеньям и Тоомас Вирро.

В середине января этого года Alexela Varahaldus объявила о реорганизации и упрощении структуры группы. Материнская компания группы Alexela Varahalduse AS была переименована в AVH Grupp AS. Alexela AS занимается развитием энергетического бизнеса, металлургической промышленности Bestnet AS и химической промышленности B2G Grupp OÜ (ранее Alexela Group OÜ).