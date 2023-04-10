ФОТО | Искали с собакой: пьяный водитель врезался в столб и сбежал от полиции
Этой ночью в селе Васкъяла под Таллинном (волость Раэ, Харьюмаа) и его окрестностях можно было увидеть полицейских и служебную собаку, которые искали водителя автомобиля, совершившего аварию - он врезался в столб, в результате чего пассажир машины оказался в больнице.
Следователь группы по расследованию ДТП Айре Аскилейскири рассказала Delfi, что в 00.24 на шоссе Юри - Арукюла автомобиль Mazda выехал с дороги, повредив столб уличного освещения и дорожный знак.
С места происшествия в больницу был доставлен находившийся на переднем сиденье Mazda 34-летний мужчина. Сам водитель к моменту прибытия полиции и скорой помощи с места ДТП скрылся.
„К его поискам был привлечен кинолог с собакой, она взяла след, который вел в сторону Арукюла. Получив информацию о направлении движения нарушителя, примерно в три часа ночи полицейские задержали поблизости нетрезвого 34-летнего мужчину, который предположительно управлял автомобилем Mazda“, - сказала Аскилейскири.
Степень опьянения водителя и другие обстоятельства происшествия выясняются.