ФОТО | Искали с собакой: пьяный водитель врезался в столб и сбежал от полиции

Этой ночью в селе Васкъяла под Таллинном (волость Раэ, Харьюмаа) и его окрестностях можно было увидеть полицейских и служебную собаку, которые искали водителя автомобиля, совершившего аварию - он врезался в столб, в результате чего пассажир машины оказался в больнице.