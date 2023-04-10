ВИДЕО | Кая Каллас о критике повышения налогов: Я понимаю гнев людей, но эти решения нужно было принять

Каллас сказала, что ей тяжело. „В этом коалиционном соглашении много непопулярных решений, но это меры, которые нельзя откладывать. Кто-то должен взять на себя эту ответственность и этот удар, и это будем мы“, — сказала она, добавив, что соглашение содержит много важных для страны реформ, таких как образование и „зеленая реформа“. „Я верю, что через четыре года Эстония будет стоять на лучшем фундаменте, и этот фундамент будет крепче, чтобы стать благом для следующих поколений“, — сказала она.

Почему вопросы налогообложения не обсуждались еще во время предвыборной кампании? „Мы говорили о том, что государственные финансы должны улучшиться, а это означает две вещи: урезание расходов или увеличение налоговой базы. Это вопрос, конечно, не очень популярный, и он не завоевывает сердца, поэтому все говорили о нем через разноцветную призму. В нашей конституции также указано, что налоговые вопросы не могут быть вынесены на референдум, причина этого в том, что это никогда не получит поддержки народа“, — пояснила Каллас.

Каллас заявила, что уже в 2019 году тогдашняя правительственная коалиция знала, что состояние финансов не самое лучшее. „Можно было бы просто сказать, что это не наша забота и мы отложим это куда-то на будущее, но это просто невозможно. Я считаю, что в следующий раз избиратели, возможно, будут более требовательны в этом вопросе, чтобы тот, кто придет с очень дорогими обещаниями, должен был ответить еще и на вопрос, откуда он будет брать деньги, чтобы была полная картина“, - сказала она.

Можно ли было говорить о повышении налогов более подробно? Каллас сказала, что в тот момент никто не знал, какие налоги надо поднять и на сколько. „Я понимаю критику и недовольство людей, это совершенно понятно, но я всегда спрашиваю людей, какая есть альтернатива. Не увеличивать расходы на государственную оборону в ситуации, когда сосед ведет себя особенно агрессивно, или что? Кредиты очень дорогие, а расходы на них очень высокие“, - сказала она.

Смотрите видео, в котором Каллас говорит о повышении налогов и уменьшении пособий многодетным семьям!