Алар Карис: Эстония должна показать, что свободное и демократическое государство сильнее такого, которое во имя силы зажимает свободу и демократию

Творческий человек, способный и желающий созидать, мудрый народ – вот наши устремления, а не поиск равновесия между первостепенными и менее важными ценностями, тем более что они не противоречат друг другу.

Я согласен с теми, кто считает, что рост экономики не является единственным мерилом благополучия государства. Но необходимо также видеть, что развитие экономики зависит от факторов, важность которых часто и справедливо подчеркивается: образования, здравоохранения, чувства защищенности, эффективной политики в области климата, культуры в самом широком ее понимании.

Говорят, политика – это искусство возможного. На мой взгляд, надо быть более амбициозными, ведь политика – это искусство делать то, что изначально считается невозможным. Эстония достигла той точки, когда наша цель заключается уже не в том, чтобы догнать других, а в том, чтобы найти новые пути. Мы просто вынуждены делать это. В ситуации, когда долговое бремя Эстонского государства угрожает вырасти, наша цель не может ограничиваться просто экономией. Цель должна заключаться в поиске таких возможностей развития, которые повысят эффективность и позволят нам добиться большего, чем сегодня.

Помнить обо всех тех проблемах, которые были обозначены на выборах. Их несложно перечислить общими словами: безопасность, экономика, дороговизна жизни, климат, охрана природы, образование, выживание местных самоуправлений… И много проблем, которые не приходят на ум в первую очередь, но являются при этом не менее серьезными – например, развитие технологии и психическое здоровье молодежи, о чем я говорил и буду говорить в своих выступлениях.

Что это означает? То, что на каждого из вас возложена ответственность представлять весь народ.

Избиратели предоставили всем вам полномочия для действий в качестве представителей народа. У каждого из вас имеется мандат. И все же Конституция говорит о том, что член Рийгикогу не связан мандатом.

Новый состав Рийгикогу начинает свою работу. Верю, что все мы понимаем важность сегодняшнего дня. В течение следующих четырех лет в этом зале должны будут приниматься решения, соответствующие уровню нынешнего переломного времени.

Считаю, что с точки зрения политической ответственности правительство как раз должно иметь полномочия настолько свободно принимать решения, чтобы избиратель мог оценить успешность политического курса этого правительства. Задача Рийгикогу – принять достаточно ясные законы, которые будут давать правительству инструкции.

Я говорю об этом сегодня здесь, потому что мы должны по-новому осознать роль парламента. Поскольку в кризисной ситуации на первый план выходит правительство, есть риск того, что принимающий законы парламент останется в тени. Мы помним, как во время пандемии коронавируса задавался вопрос о том, не остался ли Рийгикогу в стороне от важных решений.

Правда, вряд ли последующие годы принесут нам такое чувство уверенности, которое еще совсем недавно было для нас привычным. Мы узнали новое словосочетание: „гибридный кризис“. Высказываются предположения о том, когда закончится кризис, в котором переплетаются сложные ситуации во многих областях. Я не знаю, да и никто не знает. Особенностью же наступившей эпохи неопределенности может быть то, что кризис и обычная ситуация уже не различимы, как было прежде.

Для вас, членов Рийгикогу, это означает много работы. Я согласен с канцлером права Юлле Мадизе в том, что коалиционное соглашение и программа развития не заменяет закона. Это не означает, что нам требуется как можно больше законов. Скорее, наоборот: законом следует обозначать рамки. Рамки, которые позволяют, например, достигать целей в области климатической политики таким образом, чтобы не нарушалась стабильность экономической среды Эстонии, не страдали наши люди, а предприниматели не боялись инвестировать.

Проблема может дать возможность двигаться вперед. Так, удорожание жизни заставляет задаться вопросом, достаточно ли в экономике Эстонии конкурентности. А наряду с уровнем цен стоит подумать о том, как мы могли бы путем повышения конкурентности ускорить внедрение инноваций в экономику Эстонии. То же самое и с энергетикой. Желание обеспечить надежность энергоснабжения поставило нас перед сложным выбором, но пусть это станет толчком в будущее, к новым техническим решениям, а не топтанием на месте.

Почему это так важно? Возможно, правительство справилось бы и без парламента. Недавно я перелистывал книгу „Деятельность правительства в 1935/1936 году“. В ней подробно описано, насколько активным было тогда правительство. Действительно, министерства активно занимались экономикой, социальной сферой и образованием, были приняты бюджет и много других законов. Сначала и не замечаешь, что в 1935 и 1936 годах в Эстонии не работал парламент. Конечно, были те, кто считал, что так лучше, быстрее, эффективнее. Я привожу экстремальный пример, чтобы обрисовать вам сценарий, к которому не должен нас привести ни один гибридный кризис или страх перед ним.

Да, беспрепятственное принятие решений может быть быстрым и эффективным. Но парламентское обсуждение гарантирует, что принципиальные вопросы будут обсуждены открыто, всесторонне, с участием оппозиции. Иными словами, с увеличением роли мудрости и ответственности.

Кроме того, если необходимо учитывать мнение меньшинства и реагировать на критику, это обеспечивает решению более широкую общественную базу.

Разумеется, было бы красиво считать, что наша демократия действует так, что если парламент, собрание народных представителей, решил что-то большинством голосов, то весь народ примет это как должное. Последние годы в Эстонии и в остальном мире показали, что так может не случиться – возникли труднопреодолимые расколы в обществе, которые зачастую исключают ведение диалога. Но наша демократия изменилась и по той причине, что граждане стали более критичными, требуя от решений правительства и парламента большего.

Власть большинства не должна начать углублять раскол в обществе, чтобы он действительно не стал непреодолимым. Одно дело – остаться в меньшинстве, другое же почувствовать, что точки зрения оппозиции даже не стоят обсуждения и серьезного внимания.