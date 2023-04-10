ФОТО | Спасатели пришли на помощь угодившему в полынью лосю

В пятницу в 17.56 спасателям вновь пришлось отправляться на канал Айду (волость Люганузе, Ида-Вирумаа), где под лед провалился лось.

Спасатели сделали сквозь лед к лосю проход длиной 50 метров, а затем с помощью специальных ремней помогли животному выбраться на берег.

За короткий период времени это уже второй случай, когда лось проваливается на канале Айду в воду и оказывается в ледовом плену. Животные выходят на лед, будучи неспособными оценить его толщину и способность выдержать их вес.