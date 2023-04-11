11.04.2023, 07:42
Банки объясняют: если с деньгами у вас туго, надежды на то, что удастся выторговать более дешевый жилищный кредит, нет(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Жилищный кредит берется на несколько десятков лет, но это не означает, что условия кредитного договора не могут в течение этого времени пересматриваться и обсуждаться. Когда это лучше делать? - задается вопросом „Эстонский экспресс“.
Знатоки финансовой сферы рекомендуют вести бюджет таким образом, чтобы расходы на домашнее хозяйство составляли менее трети чистого дохода. Из-за еврибора и общего роста стоимости жизни этот идеал для многих недостижим.