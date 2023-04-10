ФОТО | На пляже Пирита сделана интригующая находка(2)
На минувших выходных на столичном пляже Пирита был найден металлический остов старой лодки. В данный момент из песка виднеется лишь его носовая часть.
„Управа района Пирита активно занимается находкой. В данный момент мы ожидаем оценку Департамента охраны памятников старины, чтобы иметь более точную информацию об исторической и культурной ценности находки, и только после этого мы будем предпринимать дальнейшие шаги, в том числи выбирать способ ее извлечения“, - сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.
„Управа части города благодарит местного жителя Индрека, который привлек внимание в социальных сетях к находке“, - добавил Саарнийт.
Городские власти просят посетителей пляжа сохранять находку в неприкосновенности, во всяком случае - до тех пор, пока в ее отношении не будет принято официального решения. Металлическая рама будет ограждена специальной лентой по меньшей мере до получения вердикта от Департамента охраны памятников старины.