Около тысячи украинских беженцев к июню должны покинуть стоящий в Таллинне паром Isabelle

Эстонская судовладельческий концерн Tallink Grupp подписал в конце прошлой недели договор с канадской компанией Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP о передаче ей во фрахт на несколько лет принадлежащий эстонскому концерну теплоход Isabelle с возможностью последующего выкупа последнего. Судно передается во фрахт без экипажа Tallink Grupp.

Эксплуатирующийся под латвийским флагом теплоход Isabelle, который во время пандемии работал на линии Рига - Стокгольм, а с апреля прошлого года предлагает временное размещение украинским военным беженцам, отдается во фрахт с 1 июля. Согласно предварительным планам, после 1 июля Isabelle сначала останется в Таллинне для прохождения технического обслуживания и ремонта, а затем в конце года отправится в Канаду.

Сейчас судно Isabelle зафрахтовано Департаментом социального обеспечения, договор с департаментом заканчивается в июне. В настоящий момент на борту судна эстонское государство разместило около 900 украинских военных беженцев.

У Департамента социального страхования имеется программа, и проводятся действия по предоставлению находящимся на борту судна беженцам альтернативного жилья, отмечается в сообщении Tallink Grupp.