Генсек союза фехтования Эстонии: наши спортсмены солидарны с Украиной
Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паальберг подтвердил в эфире программы Vikerradio „Спортивное воскресенье“, что позиция эстонских фехтовальщиков относительно войны в Украине и всего, что с ней связано, едина, хотя после недавнего скандала с маской в цветах российского флага ученицы Ирины Эмбрих и отсутствия подписей спортсменов из Эстонии под совместным обращением фехтовальщиков к FIE некоторые люди, возможно, думали иначе.
„Спортсмены должны говорить сами за себя, но я и слышал и читал, что много-много раз наши спортсмены выражали свою поддержку Украине и мнение, что российских спортсменов не должны допускать к соревнованиям. Журналисты или представители СМИ могут счесть, что это мнение необходимо подтверждать раз за разом. Но с точки зрения спортсмена, когда ты подтвердил что-то десять раз, это становится очевидным. Невозможно повторять одно и то же“, — сказал Паальберг и привел историю с совместным обращением 323 фехтовальщиков мира, которые требовали от Международной федерации (FIE) восстановить запрет на соревнования для российских и белорусских спортсменов - под этим обращением не было подписи ни одного эстонского спортсмена.