„Крепость Бахмут“: почему так важен этот город?
В первые месяцы полномасштабного российского вторжения в Украину одним из самых упоминаемых в СМИ мест была Буча, где во время оккупации были убиты сотни мирных жителей. Однако последние полгода в топе тем – Бахмут, за который по сегодняшний день идут самые кровопролитные в этой войне бои. Почему это происходит, какое значение имеет город для сторон, и как может завершиться битва за Бахмут – анализирует украинский политолог Алексей Колесников специально для RusDelfi.
Немного истории
В российских СМИ город часто называют Артёмовском, тем самым акцентируя его советское прошлое. На протяжении более 90 лет он и вправду так назывался в честь советского партийного деятеля Фёдора Сергеева, носившего псевдоним „Артём“. Однако возник город задолго до этого – еще в XVI веке, и изначально назывался именно Бахмутом (от названия местной реки Бахмутки). Так что это имя ему в 2016 году, по сути, вернули, восстановив историческую справедливость.
Находясь на пограничье с Крымским ханством, Бахмут возник и развивался как оборонный рубеж. Сперва там была казацкая сторожа, потом военная, а со временем и крепость. К сожалению, в ХХІ веке Бахмуту суждено было опять стать крепостью, сдерживающей вторжение уже с другой стороны.
Прославился город в прошлом и казацким восстанием под руководством Кондратия Булавина (1707–1708), а также тем, что стал первым городом Донбасса, над которым подняли украинский флаг во времена Украинской народной республики (УНР). Бахмут также успел побыть административным центром сначала уезда, а потом некоторое время и Донецкой губернии, пока последний не был перенесен в активно развивающийся город Сталино (нынешний Донецк).
В отличие от многих других городов Донбасса Бахмут нельзя назвать крупным промышленным центром. В нем нет ни угольных шахт, ни химических заводов, ни крупных металлургических предприятий. Бахмут был прежде всего торговым центром и важным транспортным узлом, а также известен производством соли, гипса, стройматериалов и игристых вин под брендом „Артемовское“. Это делало город весьма привлекательным для жизни, благодаря небольшому размеру и лучшей экологии.
Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, город был сперва захвачен сепаратистами ДНР. Однако уже летом его удалось освободить, и после этого в Бахмуте осело много проукраински ориентированных переселенцев со временно оккупированных территорий.
Восемь месяцев битвы за город
Активные бои под Бахмутом начались в августе 2022 года, хотя обстрелы города велись и ранее. Перед тем летом россиянам удалось занять Попасную, Северодонецк и Лисичанск, в результате чего пути на Бахмут были открыты, и далее наступление в значительной степени концентрировалось именно на этом направлении. Вероятно, взятие города было частью плана по последующему окружению Славянска и Краматорска, однако после успешного осеннего контрнаступления ВСУ на Харьковщине штурм Бахмута потерял первоначальный смысл. Тем не менее, на штурм города были кинуты огромные ресурсы.
По данным Генштаба ВСУ, руководство РФ ставило войскам задачу выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября 2022 года. Однако даже приблизится к этой цели в установленный срок не удалось, посему в октябре были сделаны выводы, командующим объединенной группировкой войск назначен Сергей Суровикин, а ключевая роль в штурме Бахмута отведена ЧВК „Вагнер“. Следующий дедлайн, который озвучивался, – конец 2022 года – также не был для россиян успешным, и даже Бахмут до этого времени взять не удалось. Снова последовали перестановки в командовании (замена Суровикина на Герасимова), а также начала усиливаться роль регулярной армии. Далее вроде как был еще один дедлайн – март 2023, однако и до этого времени Бахмут полностью так и не был захвачен.
В целом, битва за Бахмут характеризуется хоть и медленным, но все же продвижением российских войск, однако ценой колоссальных ресурсов и жертв. По состоянию на апрель 2023 года большая часть города уже контролируется россиянами, но пока что не весь город. Однако это достижение стоило РФ более восьми месяцев истощающих боев, огромного количества оружия и десятков тысяч жизней солдат. Потери Украины на этом участке фронта также значительны – наверное самые большие в этой войне, однако все же вряд ли сопоставимы с потерями РФ. По тем данным, которые озвучивались, соотношение потерь может составлять где-то 1:7 в пользу Украины, и Россия при этом потеряла до 30 тыс. военных убитыми. То есть, продвижение на 1 км давалось ценой жизни 800–1000 российских солдат.
Таким образом, как ни крути, а функцию крепости Бахмут снова выполнил. Именно на нем наступление на Донбасс захлебнулось, хотя россияне имели кратное преимущество и в живой силе, и в огневой мощи.
Чем так важен Бахмут?
Большинство экспертов считают, что с военной точки зрения Бахмут не имеет ни стратегического, ни оперативного значения. Среди таких, например, специалисты американского Института изучения войны (ISW), министр обороны США Ллойд Остин, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший австралийский генерал Мик Райан, австрийский генерал Вальтер Файхтингер, эксперт украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и другие. По их мнению, взятие города – это лишь тактический успех, который не даст россиянам преимущества для перелома, особенно учитывая, что инфраструктура города почти уничтожена, а за Бахмутом есть хорошо обустроенные линии обороны, куда украинские войска отступят и продолжат сопротивление. В то же время есть и те, кто считает роль Бахмута все же важной, в первую очередь из-за транспортно-логистического положения, (например, эксперты Королевского колледжа в Лондоне), однако и они не склонны считать потерю города катастрофой для украинских сил обороны.
Взглянув на ситуацию глазами российской стороны, можно отметить несколько факторов, из которых она просто не может себе позволить не захватить Бахмут. Во-первых, без контроля над этим городом последующее продвижение в сторону Славянска и Краматорска, а также в сторону Константиновки невозможно, что полностью ставит под вопрос широко анонсированное еще в прошлом году так называемое „освобождение Донбасса“.
Во-вторых, в самой РФ битва за Бахмут уже стала настолько медийной темой и прокоммуницированна таким образом, что проиграть ее просто нельзя, ибо как тогда объяснить это поражение своему обществу. То есть, по сути, Россия просто обречена захватить Бахмут любой ценой, чего бы это ей ни стоило.
В-третьих, в штурме города все еще активно участвует ЧВК „Вагнер“. Для последней захват Бахмута важен тем, что может стать достижением, которое можно активно „продавать“: демонстрировать свою эффективность в сравнении с регулярной армией, поднять авторитет и влияние в обществе, завоевать большую лояльность Кремля и т. д. С другой стороны, нынешний командующий СВО Валерий Герасимов заинтересован этого не допустить, и Бахмут – это именно то место, где значительную часть вагнеровцев можно в боях просто „утилизировать“.
Не стоит сбрасывать со счетов и возможные бизнес-интересы основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Ведь в районе Бахмута много месторождений гипса и соли, и вполне возможно, что он-таки стремится их разрабатывать, о чем уже заявляли источники в США.
Что же касается Украины, то ей удалось выстроить в Бахмуте довольно эффективную оборону, которая, несмотря на собственные ощутимые потери, как мясорубка перемалывает боеспособные российские подразделения, тем самым снижая потенциал РФ вообще наступать куда-либо далее. Ведь длительное время бахмутский участок фронта является единственным, где россияне хоть как-то продвигаются вперед.
Наверное, это все же ключевой мотив Украины в защите города, и именно поэтому последующие действия будут осуществляется по схеме, недавно озвученной Президентом Зеленским. Бахмут будут защищать до последнего, но не любой ценой, и в определенный момент он все-таки может быть оставлен. Например, это может произойти, если будет реальная угроза окружения либо же станет невозможным снабжение украинских войск. Пока же в городе идут уличные бои, в которых наступающая сторона всегда более уязвима.
Во-вторых, увязшее под Бахмутом наступление россиян позволяет Украине выиграть время, необходимое для получения западной помощи, восполнения потерь и обучения новобранцев, а также формирования и слаживания новых подразделений. По сути, украинские силы обороны, снижая боеспособность российских войск, одновременно повышают собственную, от чего шансы на эффективное контрнаступление возрастают.
В-третьих, также не стоит забывать, что существенное продвижение россиян за линию далее Бахмута может позволить им доставать артиллерией до Краматорска, Славянска, Константиновки. Пока что эти города в целом вне зоны ее досягаемости и в основном обстреливаются ракетным оружием и дальнобойными системами залпового огня.
Однако главная роль Бахмута для обеих сторон не столько военная, сколько политико-символическая. Для россиян – это в первую очередь возможность показать своей армии и своему обществу хоть какую-то победу в этой войне, которая в последнее время явно развивалась не в их пользу. Замалчивать проблемы и неудачи становится все сложнее, а противопоставить им, по сути, нечего, поскольку последним значительным достижением был захват Лисичанска еще в июле 2022. Именно таким ситуативным успехом могло бы сейчас стать взятие Бахмута.
Помимо российского общества, эту историю РФ могла бы продвигать и на международной арене, демонстрируя Западу, что Украина даже c его поддержкой не может противостоять российской армии, тем самым все больше и больше склоняя западные элиты к идее переговоров.
Для Украины же политическое значение Бахмута состоит в том, что он действительно стал настоящей крепостью, вокруг которой увязло все пафосное наступление на Донбасс. И это, на самом деле, несет миру два крайне важных послания. Первое: украинцы героически сражаются, готовы это делать и далее и не примут никаких компромиссов, однако им для этого нужно оружие, причем чем больше и быстрее, тем лучше.
И второе: битва за Бахмут в который раз демонстрирует миру весь потенциал российской армии, еще недавно называвшей себя второй в мире. Ведь как она может вообще претендовать на захват всей Украины, угрожать Киеву, другим городам и даже другим странам, если эта армия восемь месяцев не может взять один Бахмут?