„Крепость Бахмут“: почему так важен этот город?

Активные бои под Бахмутом начались в августе 2022 года, хотя обстрелы города велись и ранее. Перед тем летом россиянам удалось занять Попасную, Северодонецк и Лисичанск, в результате чего пути на Бахмут были открыты, и далее наступление в значительной степени концентрировалось именно на этом направлении. Вероятно, взятие города было частью плана по последующему окружению Славянска и Краматорска, однако после успешного осеннего контрнаступления ВСУ на Харьковщине штурм Бахмута потерял первоначальный смысл. Тем не менее, на штурм города были кинуты огромные ресурсы.

Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, город был сперва захвачен сепаратистами ДНР. Однако уже летом его удалось освободить, и после этого в Бахмуте осело много проукраински ориентированных переселенцев со временно оккупированных территорий.

В отличие от многих других городов Донбасса Бахмут нельзя назвать крупным промышленным центром. В нем нет ни угольных шахт, ни химических заводов, ни крупных металлургических предприятий. Бахмут был прежде всего торговым центром и важным транспортным узлом, а также известен производством соли, гипса, стройматериалов и игристых вин под брендом „Артемовское“. Это делало город весьма привлекательным для жизни, благодаря небольшому размеру и лучшей экологии.

Прославился город в прошлом и казацким восстанием под руководством Кондратия Булавина (1707–1708), а также тем, что стал первым городом Донбасса, над которым подняли украинский флаг во времена Украинской народной республики (УНР). Бахмут также успел побыть административным центром сначала уезда, а потом некоторое время и Донецкой губернии, пока последний не был перенесен в активно развивающийся город Сталино (нынешний Донецк).

Находясь на пограничье с Крымским ханством, Бахмут возник и развивался как оборонный рубеж. Сперва там была казацкая сторожа, потом военная, а со временем и крепость. К сожалению, в ХХІ веке Бахмуту суждено было опять стать крепостью, сдерживающей вторжение уже с другой стороны.

В российских СМИ город часто называют Артёмовском, тем самым акцентируя его советское прошлое. На протяжении более 90 лет он и вправду так назывался в честь советского партийного деятеля Фёдора Сергеева, носившего псевдоним „Артём“. Однако возник город задолго до этого – еще в XVI веке, и изначально назывался именно Бахмутом (от названия местной реки Бахмутки). Так что это имя ему в 2016 году, по сути, вернули, восстановив историческую справедливость.

По данным Генштаба ВСУ , руководство РФ ставило войскам задачу выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября 2022 года. Однако даже приблизится к этой цели в установленный срок не удалось, посему в октябре были сделаны выводы, командующим объединенной группировкой войск назначен Сергей Суровикин, а ключевая роль в штурме Бахмута отведена ЧВК „Вагнер“. Следующий дедлайн, который озвучивался, – конец 2022 года – также не был для россиян успешным, и даже Бахмут до этого времени взять не удалось. Снова последовали перестановки в командовании (замена Суровикина на Герасимова), а также начала усиливаться роль регулярной армии. Далее вроде как был еще один дедлайн – март 2023 , однако и до этого времени Бахмут полностью так и не был захвачен.

В целом, битва за Бахмут характеризуется хоть и медленным, но все же продвижением российских войск, однако ценой колоссальных ресурсов и жертв. По состоянию на апрель 2023 года большая часть города уже контролируется россиянами, но пока что не весь город. Однако это достижение стоило РФ более восьми месяцев истощающих боев, огромного количества оружия и десятков тысяч жизней солдат. Потери Украины на этом участке фронта также значительны – наверное самые большие в этой войне, однако все же вряд ли сопоставимы с потерями РФ. По тем данным, которые озвучивались , соотношение потерь может составлять где-то 1:7 в пользу Украины, и Россия при этом потеряла до 30 тыс. военных убитыми. То есть, продвижение на 1 км давалось ценой жизни 800–1000 российских солдат.

Таким образом, как ни крути, а функцию крепости Бахмут снова выполнил. Именно на нем наступление на Донбасс захлебнулось, хотя россияне имели кратное преимущество и в живой силе, и в огневой мощи.

Чем так важен Бахмут?