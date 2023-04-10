Пропавший в Ида-Вирумаа мужчина найден мертвым

В полиции уточнили, что оснований подозревать в смерти мужчины преступление нет, внешних признаков насилия на теле не обнаружено, но тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения причины смерти

Близкие не могли связаться с мужчиной со 2-го апреля. Его телефон был выключен, в последний раз он вышел на контакт со знакомыми, когда отправил им фотографию с железнодорожной станции Йыхви.