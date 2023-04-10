Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

Близкие не могут связаться с мужчиной со 2-го апреля. Его телефон выключен, в последний раз он вышел на контакт со знакомыми, когда отправил им фотографию с железнодорожной станции Йыхви.

Предположительно он поехал в Нарву. Полиция сейчас по записям камер наблюдения выясняет, куда Эркки направился. По имеющейся на данный момент информации, он может находиться как в районе Нарвы, так и районе Йыхви. В больницах его нет.

Приметы: среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-коричневые. Был одет в темно-зеленую куртку, черную водолазку и темно-серые брюки. На руке и шее имеются татуировки.

Полиция просит всех, кто видел Эркки или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.