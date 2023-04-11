Ждем, что правительство выйдет на сцену с табличкой „Розыгрыш“. Как пользователи Delfi реагируют на повышение налогов и другие реформы

Про обещание Каи Каллас, что налоги не повысятся

Рад за эстонцев, обожающих (обожавших?) Реформу. Получите и распишитесь!!

Настоящая хозяйка своего слова. Захотела дала. Захотела забрала.

Про увеличение налогового бремени

Каждый день такие замечательные новости! Там урезали, там забрали, там понизили, там отменили!

Во всех странах ЕС кроме Эстонии есть налоги на авто (не топливный акциз), так что давно пора вводить на машины премиум-класса и машины с большим объемом двигателя — соответственно, людей с экономичными авто это не затронет…

Уважаемые коллеги. Добрый день. Жалко Тойоту.

2%! люди давно платят за продукты 200% - неужели никто этого не заметил?

Про состав правительства

Попкорн закуплен. По некоторым позициям исход ясен. Будем посмотреть. Но Гераклов нет. А конюшни ждут.

Отсутствие Рейнсалу - надежда, хоть и слабая.

Ничего не понимаете! Мы в пятерке, а будем на первом месте!

Простите, а экономистов у нас нет совсем? Юрист - министр экономики?!

Новый министр финансов изучал геодезию.

Общее настроение

Мне кажется, люди вообще ждут, что кто-то в правительстве выйдет на сцену с табличкой „Розыгрыш“.

Планы Партии - планы народа. С чувством глубокого удовлетворения народ Эстонии принял решения коалиционного правительства.

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