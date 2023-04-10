ВИДЕО | Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала ЧМ с поражения

Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второго периода итальянцы забросили две шайбы и повели в счете 0:2. В начале третьего периода Ремолато увеличил преимущество итальянцев. В середине третьего периода, благодаря шайбам Морозова и Вялья эстонские хоккеисты сократили отставание в счете до одной шайбы. В конце матча сборная Эстонии сняла вратаря, но в итоге пропустила четвертую шайбу и потерпела поражение со счетом 2:4.

Во вторник сборная Эстонии в 13:30 сыграет со сборной Австрии, которая проиграла Польши 3:1.

Помимо Италии и Эстонии, в группе B первого дивизиона ЧМ до 18 лет сыграют Словения, Австрия, Южная Корея и Польша. Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, вылетит в группу А, второго дивизиона.

Матч в записи:

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