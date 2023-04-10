Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала ЧМ с поражения

Помимо Италии и Эстонии, в группе B первого дивизиона ЧМ до 18 лет сыграют Словения, Австрия, Южная Корея и Польша. Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, вылетит в группу А, второго дивизиона.

На прошлой неделе эстонская команда U18 провела два контрольных матча в Таллинне с финской командой „КооКоо“, выиграв 2:1 и проиграв 2:3.

Матч в записи:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.



