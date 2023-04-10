Хоккей
10.04.2023, 15:28

Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала ЧМ с поражения

 
Кандидаты в юношескую сборную Эстонии по хоккею U18
Кандидаты в юношескую сборную Эстонии по хоккею U18
ФОТО: Elo Kulla

Молодежная сборная Эстонии до 18 лет начинала свое выступление на ЧМ в группе „В“ первого дивизиона с поражения от Италии (2:4).

Помимо Италии и Эстонии, в группе B первого дивизиона ЧМ до 18 лет сыграют Словения, Австрия, Южная Корея и Польша. Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, вылетит в группу А, второго дивизиона.

На прошлой неделе эстонская команда U18 провела два контрольных матча в Таллинне с финской командой „КооКоо“, выиграв 2:1 и проиграв 2:3.

Матч в записи:

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