10.04.2023, 15:28
СЕЙЧАС | Молодежная сборная Эстонии по хоккею стартует на ЧМ матчем против Италии
ФОТО: Elo Kulla
Молодежная сборная Эстонии до 18 лет начинает свое выступление на ЧМ в группе „В“ первого дивизиона в словенском Бледе. Матч открытия состоится против Италии и начнётся в 17:00.
Помимо Италии и Эстонии, в группе B первого дивизиона ЧМ до 18 лет сыграют Словения, Австрия, Южная Корея и Польша. Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, вылетит в группу А, второго дивизиона.
На прошлой неделе эстонская команда U18 провела два контрольных матча в Таллинне с финской командой „КооКоо“, выиграв 2:1 и проиграв 2:3.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.