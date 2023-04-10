СЕЙЧАС | Женская сборная Эстонии по теннису уверенно выигрывает у ЮАР

Первой выступала Елена Малыгина, которая уверенно обыграла Сюзане Преториус 6 : 1, 6 : 0. Далее встретятся Анетт Контавейт против Изабеллы Крюгер. День завершится парным матчем, в котором сыграет Контавейт вместе с Ингрид Нил, которая только что перешла под эстонский флаг.

До соревнований:

На турнире в португальском городе Оэйраш соперницами Эстонии станут сборные: Литвы, Грузии, Ирландии, ЮАР и Косово.

Помимо Эстонии только у Грузии есть две теннисистки из ТОП-500 в группе B. У Литвы молодая и сплоченная команда. В нашем случае под вопросом форма Анетт Контавейт, у которой был перерыв из-за травмы. Помимо лидера женского тенниса Эстонии Анетт Контавейт в команду для участия в нынешнем турнире попали Елена Малыгина, Майлин Нууди, Ингрид Нил и Лаура Рахнель.

„Жеребьёвка была довольно хорошей“, - сказал тренер сборной Эстонии Мяртен Тамла. В понедельник Эстония встретится с Южной Африкой, которая когда-то была очень сильной женской теннисной страной, но теперь их первая ракетка Изабелла Крюгер занимает 364-е место в рейтинге WTA, а остальных теннисисток нет в мировом рейтинге. „В одиночном разряде на площадке будут Контавейт и Малыгина, состав парных команд мы определим в зависимости от результата одиночных игр“, — сказал Тамла. По его словам, пока неизвестно, кто будет соперником Эстонии во вторник.

Состав команды смотрите здесь.

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