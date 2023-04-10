Контавейт обеспечила победу женской сборной Эстонии по теннису над ЮАР на Кубке Билли Джин Кинга

Первой выступала Елена Малыгина, которая уверенно обыграла Сюзан Преториус со счетом 6:1, 6:0. Затем Анетт Контавейт обыграла Изабеллу Крюгер со счетом 6:1, 6:2 и обеспечила победу Эстонии.

День завершается матчем в парном разряде, на котором от Эстонии выступят Майлеэн Нууди и Ингрид Неэль.

Помимо лидера женского тенниса Эстонии Анетт Контавейт в команду для участия в нынешнем турнире попали Елена Малыгина, Лаура Рахнель, Майлеэн Нууди и Ингрид Неэль. Капитаном команды является Мартен Тамла.

Лучшем результатом сборной Эстонии является плей-офф Мировой лиги этого турнира, куда эстонская сборная пробилась в 2010 году.

Состав команды смотрите здесь.

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