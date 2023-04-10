Контавейт обеспечила победу женской сборной Эстонии по теннису над ЮАР на Кубке Билли Джин Кинга(2)
В понедельник в Португалии стартовал Кубок Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) среди стран 2-й группы Евро-африканской зоны с участием женской сборной Эстонии по теннису, которая в первом матче обыграла сборную Южной Африки.
Первой выступала Елена Малыгина, которая уверенно обыграла Сюзан Преториус со счетом 6:1, 6:0. Затем Анетт Контавейт обыграла Изабеллу Крюгер со счетом 6:1, 6:2 и обеспечила победу Эстонии.
День завершается матчем в парном разряде, на котором от Эстонии выступят Майлеэн Нууди и Ингрид Неэль.
Помимо лидера женского тенниса Эстонии Анетт Контавейт в команду для участия в нынешнем турнире попали Елена Малыгина, Лаура Рахнель, Майлеэн Нууди и Ингрид Неэль. Капитаном команды является Мартен Тамла.
Лучшем результатом сборной Эстонии является плей-офф Мировой лиги этого турнира, куда эстонская сборная пробилась в 2010 году.
Состав команды смотрите здесь.
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