Евгений Осиновский избран председателем парламентской фракции социал-демократов

Председатель партии Лаури Ляэнеметс на первом заседании фракции предложил избрать ее председателем Евгения Осиновского, заместителем председателя – Хельмен Кютт. „Они оба очень компетентны и много лет проработали в Рийгикогу, знают парламентскую жизнь вдоль и поперек, помимо этого – они сильные руководители“, – отметил Ляэнеметс.

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в субботу выдвинул Лаури Ляэнеметса кандидатом на пост министра внутренних дел, заместителя председателя партии Рийну Сиккут – кандидатом на пост министра здоровья, Мадиса Калласа – на пост министра по делам регионов.

В уходящем правительстве Лаури Ляэнеметс также возглавляет МВД, Рийна Сиккут является министром экономики и инфраструктуры, Мадис Каллас – министром окружающей среды.

Сейчас в парламентскую фракцию социал-демократов помимо Лаури Ляэнеметса, Рийны Сиккут и Мадиса Калласа также входят Хельо Пикхоф, Раймонд Кальюлайд, Тийт Маран и Анти Аллас. Начиная с четверга Ляэнеметса, Сиккут и Калласа в Рийгикогу заменят Рейли Ранд, Эдуард Одинец и Прийт Ломп.