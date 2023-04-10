„Кая Каллас, пожалуйста, услышьте нас!“ 15 организаций публично обратились к премьер-министру(36)
В понедельник, 10 апреля, 15 эстонских организаций по уходу выступили с публичным обращением к премьер-министру Эстонии Кае Каллас и попросили отказаться от поправок к закону, которые, по их оценку, ухудшат доступность услуг для людей с ограниченными возможностями. Приводим письмо в полном объеме:
Уважаемая премьер-министр Кая Каллас!
Пожалуйста, перестаньте игнорировать конституционные права инвалидов! Министерство социальных дел намерено разделить услуги для людей с особыми потребностями, чтобы сэкономить на самых слабых.
Мы просим правительство отказаться от готовящейся в Министерстве социальных дел поправки, которая лишит необходимых услуг людей с постоянной потребностью в пожизненном особом уходе. Это касается и детей, и подростков, и взрослых, которые способны выполнять простейшие бытовые действия только с внешней помощью.
Среди поставщиков специальных услуг по уходу царит страх и неуверенность, потому что Министерство социальных дел планирует предложить пациентам, нуждающимся в постоянной помощи, модель обслуживания, которая подходит для пациентов с более легкими формами инвалидности. В этом случае люди с более тяжелыми формами останутся без необходимого ухода.
С 2025-го года организатором услуг для людей с особыми психическими потребностями хотят назначить местные самоуправления, не имеющие опыта в сфере специальных услуг по уходу. Есть опасность, что новую систему будут тестировать на людях, нуждающихся в постоянном уходе – это безответственно.
Вместо того, чтобы обеспечить гуманный и чуткий подход, всю деятельность по оказанию ухода разделят на полсотни составляющих, к каждой из которых прикрепят ценник. Социальный работник соберет подходящий набор, а местное самоуправление выберет поставщика услуг исходя не из фактических потребностей, а из предложения по более низкой цене. Тот факт, что за каждую составляющую могут отвечать различные поставщики услуг, делает результат сомнительным. В случае с аутистами, положение нуждающихся в уходе людей только ухудшается, когда им приходится иметь дело с целым рядом различных поставщиков услуг.
Предлагаемое решение подходит для людей, которые способны управлять большей частью своей жизни. В настоящее время его хотят применить к людям с постоянной потребностью в пожизненном особом уходе. Если грести всех людей с особыми потребностями под одну гребенку, то можно обеспечить очевидную экономию, но поставщикам специальных услуг придется обдумать план на случай кризиса, если государство начнет применять к и без того недостаточно финансируемому сектору новые меры. Служба специального ухода сегодня во многом держится на энтузиазме сотрудников, но ценовой предел, ниже которого оказывать услуги нельзя, уже давно пройден.
Поставщики услуг учитывают тяжелый и напряженный характер своей работы, но без сознательного вклада государства поставщиков услуг специального ухода станет еще меньше. Поскольку большинство учреждений, оказывающих специальные услуги по уходу, также отвечают потребностям общего ухода, то существует опасность того, что клиенты, требующие специального ухода, будут брошены, а учреждение преобразуют, например, в дом престарелых.
В течение многих лет правительство и Министерство социальных дел избегали даже обсуждения реальных потребностей людей с инвалидностью в особом уходе, передавая вопрос из одной инстанции в другую вместо того, чтобы предпринимать конструктивные действия. Подобное уклонение противоречит постановлению Конституции, согласно которому инвалидам обещают предоставление необходимых услуг и мест по уходу за счет государства.
Частный сектор и семьи инвалидов готовы прийти на помощь людям с особыми потребностями, но для этого необходимо скорректировать законодательство таким образом, чтобы оно позволяло покрывать расходы, связанные с оказываемыми услугами.
Нынешняя редакция закона признает наличие затрат, но не обязывает кого-либо покрывать их часть.
Финансирование специальных услуг по уходу, включая покрытие расходов на помещения, должно быть одинаковым для всех поставщиков услуг, независимо от формы собственности, что позволит обеспечить равное обращение с подопечными. В настоящее время местные органы власти платят своим субподрядчикам в пять раз больше, и финансирование сокращается, когда подопечный меняет поставщика услуг.
Подростки с более тяжелыми формами инвалидности и большей потребностью в поддержке должны иметь беспрепятственный доступ к специальным услугам по уходу после окончания школьного обучения. Однако молодые люди с инвалидностью, которые закончили обучение в 16 лет и получают пенсию по нетрудоспособности, должны ждать еще два года, чтобы получить доступ к услугам специального ухода, поскольку они доступны с 18 лет. Это самое тяжелое время в жизни инвалидов и их семей.
Уровень заработной платы специалистов по уходу должен достигать 95% от зарплат медсестер, но эта цель, несмотря на годы обсуждения, так и не была достигнута.
Также все семьи инвалидов должны иметь возможность принять участие в создании службы специального ухода за членом своей семьи, что сегодня законодательно невозможно.
Государство регулирует развитие сектора и свои затраты посредством общей очереди на места оказания услуг по уходу, которая с каждым годом только увеличивается. Если бы частный сектор создал половину мест по оказанию специального ухода, государство смогло бы сэкономить миллионы евро. Наиболее мотивированными представителями частного сектора в данном случае являются семьи людей, нуждающихся в уходе.
В 2016-м году канцлер юстиции поднял перед социальной комиссией Рийгикогу вопрос о том, что формулировка Закона о социальном обеспечении не соответствует требованиям для покрытия расходов на помещения. Начать работу над внесением изменений в этот закон пообещали только в начале этого года, чтобы изыскать дополнительные средства на 2024-й год. Однако медлительность министерства усугубляет подозрение, что об изменении заговорят только в 2025-м году.
Люди с особыми потребностями не заслуживают отвержения от государства. Тем не менее, их отвергают уже в течение восьми лет, потому что чиновники не хотят делать закон более ясным.
Премьер-министр Кая Каллас, пожалуйста, услышьте нас.
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