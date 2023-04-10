ЧП и криминал
10.04.2023, 11:09

ФОТО | В Таллинне автомобиль Bolt попал в аварию

 
ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

Сегодня рано утром на перекрестке возле Таллиннского аэропорта произошло ДТП.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Тартуского шоссе и Леннуяама теэ поступила в полицию в 6:52.

По предварительным данным, автомобиль Toyota с логотипами Bolt двигался по Тартускому шоссе в сторону центра города и на перекрестке столкнулся с автомобилем Renault, который ехал прямо и поворачивал налево на Леннуяама теэ.

Оба водителя были доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Обстоятельства аварии выясняются.

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