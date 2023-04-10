ФОТО | В Таллинне автомобиль Bolt попал в аварию

Информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Тартуского шоссе и Леннуяама теэ поступила в полицию в 6:52.

По предварительным данным, автомобиль Toyota с логотипами Bolt двигался по Тартускому шоссе в сторону центра города и на перекрестке столкнулся с автомобилем Renault, который ехал прямо и поворачивал налево на Леннуяама теэ.