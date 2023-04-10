10.04.2023, 12:56
ФОТО | Начался суд над преступником, зарезавшим человека в Старом городе(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно обвинению, в июле прошлого года 24-летний Кирилл Лукин убил в съемной квартире в доме на Ратушной площади случайного знакомого. Лукин признает себя виновным, но лишь частично.
9 июля 2022 года в середине дня в полицию поступило сообщение о том, что в расположенной в Старом городе съемной квартире обнаружен труп 37-летнего человека с признаками насилия. Позднее выяснилось, что жертва убийства в квартире на Ратушной площади оказалась трансгендерной женщиной.