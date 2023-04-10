ФОТО | Начался суд над преступником, зарезавшим человека в Старом городе

9 июля 2022 года в середине дня в полицию поступило сообщение о том, что в расположенной в Старом городе съемной квартире обнаружен труп 37-летнего человека с признаками насилия. Позднее выяснилось, что жертва убийства в квартире на Ратушной площади оказалась трансгендерной женщиной.

Родственник убитой транс-женщины написал в социальных сетях, что она была доброй, заботливой и образованной. Он добавил, что погибшая была искренна со своими друзьями, а семья всегда стояла для нее на первом месте.