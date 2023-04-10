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10.04.2023, 12:56

ФОТО | Начался суд над преступником, зарезавшим человека в Старом городе

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Кирилл Лукин советуется со своим адвокатом Владимиром Садековым.
Кирилл Лукин советуется со своим адвокатом Владимиром Садековым.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Согласно обвинению, в июле прошлого года 24-летний Кирилл Лукин убил в съемной квартире в доме на Ратушной площади случайного знакомого. Лукин признает себя виновным, но лишь частично.

9 июля 2022 года в середине дня в полицию поступило сообщение о том, что в расположенной в Старом городе съемной квартире обнаружен труп 37-летнего человека с признаками насилия. Позднее выяснилось, что жертва убийства в квартире на Ратушной площади оказалась трансгендерной женщиной.

Родственник убитой транс-женщины написал в социальных сетях, что она была доброй, заботливой и образованной. Он добавил, что погибшая была искренна со своими друзьями, а семья всегда стояла для нее на первом месте.

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