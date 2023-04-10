Экс-жена Путина обогатилась на войне. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн рублей

За два дня до нового года офшор Очеретной перестал был владельцем CarMoney. Компания ушла в российскую юрисдикцию, а ее новым собственником стало ООО „Смарттехгрупп“. Так МФК решила уйти от экономических санкций со стороны Евросоюза (сама Очеретная уже находится под ограничениями некоторых стран). Но экс-жена Путина могла сохранить за собой контроль над фирмой. Гендиректором нового собственника CarMoney является ее давний финансовый партнер - Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов „Запросто“, следует из данных системы СКРИН. Кроме того, офис CarMoney до сих пор находится в Доме Волконского на Воздвиженке - этим зданием владеет сама Людмила и ее муж - Артур Очеретный.



Компания CarMoney появилась еще в 2010 году, но до Очеретной практически не развивалась (ее офшор стал собственником МФК в 2017-м). Зато в первом полугодии 2022 года CarMoney занял пятое место по объему прибыли среди МФО, раскрывших отчетность. Связанная с Очеретной компания находится на 8 месте по общему размеру портфеля микрозаймов.