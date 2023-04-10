Экс-жена Путина обогатилась на войне. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн рублей(19)
Закредитованность россиян достигла рекордного уровня - в военный год финансовые компании выдали займов на рекордные 27 трлн руб. На долгах простых людей заработала и бывшая жена российского президента - Людмила Очеретная (в девичестве - Шкребневой). Связанная с ней фирма CarMoney по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей, сообщает издание „Можем объяснить“ в своем телеграм-канал.
Ее чистая прибыль выросла на 66% по сравнению с мирным временем, следует из отчетности, которую посмотрел МО. CarMoney выдает займы под залог авто.
Путина-Очеретная лично получила от CarMoney 58 млн рублей в 2022 году. Об этом говорится в аудиторском заключении к финансовой отчетности. Выплаты были осуществлены через владельца микрофинансовой организации - это кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией „Меридиан“, 99% в которой принадлежат бывшей жене российского президента.
За два дня до нового года офшор Очеретной перестал был владельцем CarMoney. Компания ушла в российскую юрисдикцию, а ее новым собственником стало ООО „Смарттехгрупп“. Так МФК решила уйти от экономических санкций со стороны Евросоюза (сама Очеретная уже находится под ограничениями некоторых стран). Но экс-жена Путина могла сохранить за собой контроль над фирмой. Гендиректором нового собственника CarMoney является ее давний финансовый партнер - Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов „Запросто“, следует из данных системы СКРИН. Кроме того, офис CarMoney до сих пор находится в Доме Волконского на Воздвиженке - этим зданием владеет сама Людмила и ее муж - Артур Очеретный.
Компания CarMoney появилась еще в 2010 году, но до Очеретной практически не развивалась (ее офшор стал собственником МФК в 2017-м). Зато в первом полугодии 2022 года CarMoney занял пятое место по объему прибыли среди МФО, раскрывших отчетность. Связанная с Очеретной компания находится на 8 месте по общему размеру портфеля микрозаймов.
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