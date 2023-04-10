СNN: Украина изменила часть военных планов после предполагаемой утечки секретных документов Пентагона

В статье издания, посвященной предполагаемой утечке, не приводится других подробностей о том, что это за планы и какие изменения в них внесли, пишет Медуза.

Всего CNN изучил 53 документа, которые, как предполагается, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта. Один из них свидетельствует о том, что США шпионят за Зеленским. По словам источника издания, близкого к президенту Украины, это неудивительно, но украинские чиновники разочарованы предполагаемой утечкой.

Так, в одном из американских отчетов, который составили по итогам радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля „предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России“ с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет настолько дальнобойного оружия.

Эта информация, считает CNN, может объяснить публичные заявления США о нежелании передавать Украине ракетные комплексы большой дальности из опасений, что Киев использует их для ударов по территории РФ.

В свою очередь в Минобороны США заявили, что продолжают проверять достоверность „слитых“ документов. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что также были предприняты усилия по оценке влияния этих документов на национальную безопасность США и их союзников.

Источник Reuters среди американских чиновников рассказал, что следователи рассматривают четыре основные версии предполагаемой утечки — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США

Западные СМИ стали сообщать о предполагаемой утечке секретных документов Пентагона, которые появились в соцсетях, в начале апреля. Опубликованные документы содержат свидетельства о том, что США шпионят не только за вероятными противниками, но и за союзниками, а также планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед готовящимся контрнаступлением. При этом часть „слитых“ документов была отредактирована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предполагаемую утечку, заявил, что „у России нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт“ в Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что появившиеся в соцсетях документы об украинском наступлении являются подделкой российской разведки.