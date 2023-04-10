10.04.2023, 09:04
ОНЛАЙН И БЛОГ | Председатель Eesti 200 Лаури Хуссар стал спикером парламента, вице спикеры - Тоомас Кивимяги и Юри Ратас(6)
Сегодня состоится первое заседание 15-го созыва Рийгикогу, где депутаты дадут присягу и выберут правление. Также новое правительство подпишет коалиционный договор.
Сегодня собираются депутаты, которых выбрали на парламентских выборах в марте 2023 года. В расписании сегодня выборы спикера и вице-спикеров парламента. Перед депутатами выступит президент Алар Карис. После этого премьер-министр уйдет в отставку, а вечером этого же дня будет подписан коалиционный договор между реформистами, социал-демократами и Eesti 200.
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