Экономика
10.04.2023, 09:50

Крутой поворот нового правительства. Недавно увеличившиеся пособия для многодетных семей урежут на 200 евро

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С нынешнего года были значительно повышены пособия для многодетных семей. Новая правящая коалиция, в которую вошли Партия реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия, планирует дать задний ход. Март Вырклаэв, будущий министр финансов, открыто говорит о том, что государство не в состоянии платить пособия в нынешнем виде, придется притормозить и развитие важнейших услуг, предусмотренных для детей и семей.

В прошлом году теме семейных пособий уделялось большое внимание. В коалиции Партии реформ, Социал-демократической партии и Isamaa именно для последней особое значение имело повышение в первую очередь пособий для многодетных семей.

Отечественники сумели настоять на своем, и с нынешнего года ежемесячное пособие для семей с 3-6 детьми увеличилось с 300 до до 650 евро, а для семей с 7 и более детьми с 400 до 850 евро. До 80 евро на ребенка выросло и пособие для семей, в которых растет один или двое детей (100 евро, начиная с третьего ребенка — ред.). Пособие на ребенка родителю-одиночке — 80 евро.

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