Крутой поворот нового правительства. Недавно увеличившиеся пособия для многодетных семей урежут на 200 евро

В прошлом году теме семейных пособий уделялось большое внимание. В коалиции Партии реформ, Социал-демократической партии и Isamaa именно для последней особое значение имело повышение в первую очередь пособий для многодетных семей.

Отечественники сумели настоять на своем, и с нынешнего года ежемесячное пособие для семей с 3-6 детьми увеличилось с 300 до до 650 евро, а для семей с 7 и более детьми с 400 до 850 евро. До 80 евро на ребенка выросло и пособие для семей, в которых растет один или двое детей (100 евро, начиная с третьего ребенка — ред.). Пособие на ребенка родителю-одиночке — 80 евро.